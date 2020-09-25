Популярный украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма поделился подробностями личной жизни. Танцовщик рассказал, почему долго не решался признаться любимой и боялся идти под венец.

Влад и его избранница встречались в течение восьми лет перед тем, как официально зарегистрировали свои отношения. Яма отметил, что боялся жениться и в программе "Кава з перцем" рассказал, в чем была причина.

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Влад и Лилиана познакомились в 2006 году. А вот мужем и женой они стали лишь в 2014.

Потому что болван. Сперва, мне казалось, что у мачо, как меня называли в газетах и журналах, не может быть жены. Девушка может быть, но не жена. Мне казалось, что после женитьбы сразу состарюсь и перестану быть интересным для женской аудитории. Но я очень ошибался,

– признался хореограф.

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Но через некоторое время у Влада появилась другая причины не идти под венец. Тогда артист решил, что Лилиана – его человек и они точно будут вместе. Именно поэтому смысла жениться он не видел. Однако потом понял, что они все равно станут мужем и женой. Но даже после этого тянул с предложением несколько лет. Для особого момента он выбрал новогоднюю ночь и время 00:12 – свое любимое число.

Я встал на колено, это было у нас в квартире, и сделал предложение. А Лиля в тот момент жевала "Дрогобычскую" колбасу. Дожевала, сказала: "Я подумаю" и через несколько минут согласилась,

– вспомнил танцовщик.

Интервью Влада Ямы: смотрите видео онлайн