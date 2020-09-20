Українська співачка Міка Ньютон, яка вже тривалий час живе в Каліфорнії разом із чоловіком, приголомшила зізнанням. Дівчина вперше розповіла, що у неї діагностували рак яєчника. Це сталося рік тому і після тривалого лікування артистка зізналася, що їй вдалося побороти хворобу.

Міка Ньютон (справжнє ім'я – Оксана Грицай) поділилася особистою історією із Катериною Осадчою для програми "Світське життя". Знаменитість вперше наважилася розповісти про страшну недугу.

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Дівчина зізналася, що минулий рік був дуже серйозним та емоційним. Її мама просила, щоб вона не розповідала про хворобу громадськості.

Я приїхала в Україну показати, що здорова, що зі мною все добре. Закликаю усіх жінок завжди перевірятися. Я захворіла в 33 роки, а дівчата в такому віці не хворіють раком. Зазвичай, цю хворобу діагностують у дорослих жінок,

– розповіла Міка Ньютон.

Артистка додала, що перевіряла діагноз у чотирьох лабораторіях. І вона, і лікарі не могли повірити, що це справді рак.

Зірка пригадала, що першим симптомом було здуття живота. Тоді вона почала активно займатися спортом, дотримувалася дієт. Все було прекрасно, Міка знімалася у рекламах, розвивала свою кар'єру. Проте проблемою молодих людей є те, що у них завжди на першому місці робота. І зовсім немає часу на те, щоб подбати про власне здоров'я.

Операція за операцією: одна, друга, потім ще одна… Мені пощастило, бо моя лікарка була молодшого віку і вона сказала, що не буде вбивати організм, адже я прагну стати мамою,

– поділилася знаменитість.

Вона додала, для того, щоб переконатися в тому, що хвороба відступила, необхідно 3-5 років. Проте Ньютон вважає, як себе налаштуєш, так і буде.

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Що відомо про Міку Ньютон?

Міка Ньютон (справжнє ім'я – Оксана Грицай) – українська співачка та акторка. У 2011 році вона представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення із піснею Angel. Тоді виконавиця посіла 4 місце.

Після участі у цьому конкурсі зірка відправилася в Каліфорнію, де їй запропонували контракт із цікавими умовами співпраці. У 2017 році знаменитість оголосила про заручини з американцем Крісом Сааведром. Дівич-вечір зірка вирішила відгуляти в Києві. Два роки тому закохані одружилися.