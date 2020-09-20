Украинская певица Мика Ньютон, которая уже долгое время живет в Калифорнии вместе с мужем, ошеломила признанием. Девушка впервые рассказала, что у нее диагностировали рак яичника. Это произошло год назад и после длительного лечения артистка призналась, что ей удалось побороть болезнь.

Мика Ньютон (настоящее имя – Оксана Грицай) поделилась личной историей с Екатериной Осадчей для программы "Светская жизнь". Знаменитость впервые решилась рассказать о страшной болезни.

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Девушка призналась, что прошлый год был очень серьезным и эмоциональным. Ее мама просила, чтобы она не рассказывала о болезни общественности.

Я приехала в Украину показать, что здорова, что со мной все хорошо. Призываю всех женщин всегда проверяться. Я заболела в 33 года, а девушки в таком возрасте не болеют раком. Как правило, эту болезнь диагностируют у взрослых женщин,

– рассказала Мика Ньютон.

Артистка добавила, что проверяла диагноз в четырех лабораториях. И она, и врачи не могли поверить, что это действительно рак.

Звезда вспомнила, что первым симптомом было вздутие живота. Тогда она начала активно заниматься спортом, придерживалась диет. Все было прекрасно, Мика снималась в рекламах, развивала свою карьеру. Однако проблемой молодых людей является то, что у них всегда на первом месте работа. И совсем нет времени на то, чтобы позаботиться о собственном здоровье.

Операция за операцией: одна, вторая, потом еще одна ... Мне повезло, потому что моя врач была младшего возраста и она сказала, что не будет убивать организм, ведь я хочу стать мамой,

– поделилась знаменитость.

Она добавила, для того, чтобы убедиться в том, что болезнь отступила, необходимо 3-5 лет. Однако Ньютон считает, как себя настроишь, так и будет.

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Что известно о Мику Ньютон?

Мика Ньютон (настоящее имя – Оксана Грицай) – украинская певица и актриса. В 2011 году она представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение с песней Angel. Тогда исполнительница заняла 4 место.

После участия в этом конкурсе звезда отправилась в Калифорнию, где ей предложили контракт с интересными условиями сотрудничества. В 2017 году знаменитость объявила о помолвке с американцем Крисом Сааведра. Девичник звезда решила отпраздновать в Киеве. Два года назад влюбленные поженились.