Польська письменниця з українським корінням отримала Нобелівську премію з літератури за 2018 рік. Через пандемію коронавірусу Ольга не змогла приїхати у Львів, однак зустріч із нею все-таки відбулася в онлайн-форматі.

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Далі наводимо найцікавіші цитати письменниці, які прозвучали під час розмови.

Цитати Ольги Токарчук на BookForum 2021

"Пандемія пришвидшила процес, який почався ще до неї. А саме: повернення до природи, близькості з природою і децентралізації великих агломерацій. Взагалі, до намагання жити там, де людина краще почувається, де має більше почуття безпеки, але також має чистіше повітря, кращу воду, ближчих сусідів, перестає бути анонімною. І мені здається, що цей соціологічний тренд колись вважатиметься характерною рисою XXI століття".

"Контакти з минулим, розумні рефлексійні контакти з минулим, вимагають зусилля – інтелектуального, емоційного, когнітивного також. Відкритості, яка не є пасивною, а є станом напруги".

"Мені здається, що культура загалом — це якийсь різновид напруги уяви. Література нам показує більше, презентує досконалий, витворений, сповнений емоцій, героїв, діалогів, думок, інтуїції світ. І, поїхавши кудись у ті місцини, властиво, завжди настає шок і розчарування, адже цього всього там немає. Це саме та перевага мистецтва над дійсністю, яка особливо мене захоплює".

"Суть культури полягає в безперервному напруженні й уявлянні того, що нас оточує. Творенні сенсів, зберіганні цих сенсів. Поглянь на Голлівуд і всі ці голлівудські міфи. Більшість тих, хто поїхав у Лос-Анджелес і автомобілем їхав тим бульваром Призахідного сонця, повертався розчарованим. Не так усе мало бути. Ми це знаємо зовсім з інших картинок, інших кадрів. Часом мені здається, що фікція, вигаданий образ, щось створене, витворене набагато сильніше, ніж дійсність. Дійсність – це лише манекен, як у Бруно Шульца. Сутність ще незавершена. Дійсність складається з нескінченної кількості точок зору. Ми можемо вибрати часом таку точку зору, а часом іншу. Тоді те, що ми бачимо, постане в іншому світлі. Але треба бути свідомим цього. І дійсність надто складна, щоб висловлювати про неї прості судження, якщо йдеться не про математику чи фізику, де діють прості закони. Головним завданням літератури є спроба описати цю складність світу, завдяки тому, що вона спонукає читача ідентифікуватися з персонажами".

"Я винесла з дому, від мого батька і матері, переконання, що поняття національних відмінностей – це трохи фольклористичне поняття. Я знала, що ми відрізняємося, але люди значно ближчі один до одного. Бувши дорослою дівчиною, яка вирушила в подорож на кілька років, я утвердилася в цьому переконанні – люди в абсолютній, драматичній більшості ближчі та виявляють більше спільного, ніж відмінного".

Розмова з Ольгою Токарчук на BookForum 2021: дивіться відео онлайн