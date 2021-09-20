Польская писательница с украинскими корнями получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год. Из-за пандемии коронавируса Ольга не смогла приехать во Львов, однако встреча с ней все-таки состоялась в онлайн-формате.

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Далее приводим самые интересные цитаты писательницы, которые прозвучали во время разговора.

Цитаты Ольги Токарчук на BookForum 2021

"Пандемия ускорила процесс, который начался еще до нее. А именно: возвращение к природе, близости с природой и децентрализации крупных агломераций. Вообще, к попытке жить там, где человек лучше себя чувствует, где имеет больше чувства безопасности, но также имеет более чистый воздух, лучшую воду, более близких соседей, перестает быть анонимным. И мне кажется, что этот социологический тренд когда-то будет считаться характерной чертой XXI века".

"Контакты с прошлым, разумные рефлексионные контакты с прошлым, требуют усилия – интеллектуального, эмоционального, когнитивного также. Открытости, которая не является пассивной, а является состоянием напряжения".

"Мне кажется, что культура в целом – это некая разновидность напряжения воображения. Литература нам показывает больше, представляет совершенный, созданный, полон эмоций, героев, диалогов, мыслей, интуиции мир. И, поехав куда-то в те места, собственно, всегда наступает шок и разочарование, ведь этого всего там нет. Это именно то преимущество искусства над действительностью, которое особенно меня восхищает".

"Суть культуры заключается в непрерывном напряжении и представлении того, что нас окружает. Созидании смыслов, хранении этих смыслов. Взгляни на Голливуд и все эти голливудские мифы. Большинство тех, кто уехал в Лос-Анджелес и автомобилем ехал по тому бульвару Заходящего солнца, возвращался разочарованным. Не так все должно было быть. Мы это знаем совсем из других картинок, других кадров. Порой мне кажется, что фикция, выдуманный образ, нечто созданное, сотворенное гораздо сильнее, чем действительность. Действительность – это лишь манекен, как у Бруно Шульца. Сущность еще незавершена. Действительность состоит из бесконечного количества точек зрения. Мы можем выбрать порой такую точку зрения, а порой другую. Тогда то, что мы видим, предстанет в ином свете. Но надо быть сознательным этому. И действительность слишком сложна, чтобы высказывать о ней простые суждения, если речь идет не о математике или физике, где действуют простые законы. Главной задачей литературы является попытка описать эту сложность мира, благодаря тому, что она побуждает читателя идентифицироваться с персонажами".

"Я вынесла из дома, от моего отца и матери, убеждение, что понятие национальных различий – это немного фольклористическое понятие. Я знала, что мы отличаемся, но люди значительно ближе друг к другу. Будучи взрослой девушкой, которая отправилась в путешествие на несколько лет, я утвердилась в этом убеждении – люди в абсолютном, драматическом большинстве ближе и обнаруживают больше общего, чем отличного".

Разговор с Ольгой Токарчук на BookForum 2021: смотрите видео онлайн