Организатором конкурса является ОО "Форум издателей" при поддержке Украинского культурного фонда. В этом году на конкурс 100 издательств подали более 450 книг.
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"Пандемия стала глобальным вызовом для многих украинских издателей, но качество изданий продолжает расти. Щедро представлены детские книги для разных возрастных категорий, все богаче является урожай качественных визуальных и переводных изданий, скачкообразно растет ассортимент нон-фикшн. Научные книги из нишевых и малотиражных иногда превращаются в настоящие шедевры издательского искусства и потенциальные интеллектуальные бестселлеры, о чем убедительно свидетельствует нынешний гран-при. В то же время не лучшие времена переживает едиция украинской литературной классики. Впрочем, жюри уверено в своем выборе и с чувством выполненного долга берется с удовольствием читать книги-победители, каждая из которых достойна стать книгой года в соответствующей отрасли", – подчеркнул глава жюри Богдан Тихолоз.
Глава жюри конкурса – Богдан Тихолоз / Фото Насти Теликовой
Победители BookForum Best Book Award-2021
Гран-при
Победитель и книга: Евгений Пшеничный "Ярослав Стешенко. Эпистолярный монолог".
Издательство: "Круг".
За что получил награду: за глубокую исследовательскую работу и высокоэстетичное художественное воплощение.
Евгений Пшеничный / Фото Насти Теликовой
Классическая украинская литература
Победитель и книга: Леонид (Малошийченко) Чернов "Чудаки украшают мир".
Издательство: "Темпора".
За что получил награду: за превращение "наших 20-х" в литературный бренд и оживление неклассических классиков.
Современная украинская литература
Победительница и книга: Галина Крук "Кто угодно, только не я" (иллюстратор Валерия Печеник),
Издательство: Vivat
За что получила награду: за гармонию утонченного стиля, чувственности образов и авторское осмысление действительности.
Иностранная литература в украинском переводе
Победители и книга: переводчик Виталий Кривонос, иллюстраторы Уильям Гирсу Коллингвуд и Карл Эмиль Допплер "Старшая Эдда".
Издательство: "Издательство Жупанского".
За что получила награду: за знакомство украинского читателя со знаковым произведением мировой классики.
Литература для детей от 0 до 6
Победительница и книга: Олеся Мамчич "Ого, как бывает! Азбука по истории Украины" (иллюстратор София Томиленко).
Издательство: "Портал".
За что получила награду: за книгу-маячок, благодаря которой будут ориентироваться в прошлом.
Награждение победителей BookForum Best Book Award-2021 / Фото Насти Теликовой
Литература для детей от 7 до 12
Победительница и книга: Лина Максимук "Казаки правят страной".
Издательство: Discursus.
За что получила награду: за успешный отход от шаблонов и оригинальное представление исторического материала.
Литература для подростков и YA
Победительница и книга: Наталья Малетич "Леся – странствующий клубочек" (иллюстратор Маша Фоя).
Издательство: "Портал".
За что получила награду: за смелую интерпретацию традиционного образа Леси Украинки.
Non-fiction
Победитель и книга: Юрий Шевелев "Я – меня – мне... (и вокруг): Воспоминания. В двух томах. Т.1. В Украине. Т. 2. В Европе".
Издатель: Александр Савчук.
За что получил награду: за качественно новое, комментируемое, иллюстрированное и дополненное издание мемуаров выдающегося интеллектуала XX века.
Научная литература
Победительница и книга: Наталья Тихолоз "Петр Франко: формула судьбы (жизнеописание на фоне эпохи)".
Издательство: Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко.
За что получила награду: за раскрытие сложной и многоуровневой формулы судьбы Петра Франко.
Визуальная книга
Победитель и книга: Петр Лукашевич "Объединение Художников artes (1929-1935) и другие истории Львовского модернизма" (переводчик Андрей Бояров, иллюстратор Ирина Цимерман).
Издательство: Центр городской истории Центрально-Восточной Европы.
За что получил награду: за фундаментальное осмысление искусства феномена львовского модернизма.
Комиксы и графические романы
Не присуждено
Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы
Победители и книга: Денис Казанский, Марина Воротынцева "Как Украина теряла Донбасс".
Издательство: "Черная гора".
За что получили награду: за болезненное и действенное пособие для новых поколений, как осознать ошибки и сохранить Украину.
Фокусная тема "Игра во взросление"
Победитель и книга: Андрей Бондарь "Лакомства для Медора".
Издательство: "Издательство Старого Лева".
Награждение победителей BookForum Best Book Award-2021 / Фото Насти Теликовой
Обладатели специальных отличий BookForum Best Book Award-2021
Специальное отличие Малого жюри Львова
Обладатели и книга: Лев-Осип Гец, Богдан-Владимир Крыжановский (составитель Ирина Гах) "Антольогия стрелкового творчества".
Издательство: издательская компания ЮЭКС.
За что получили награду: за открытие малоизвестной страницы культурного феномена украинского сечевых стрельцов.
Специальное отличие Малого жюри Киева
Обладательница и книга: Старченко Наталья "Украинские мира Речи Посполитой. Истории об истории".
Издательство: Laurus.
За что получила награду: за виртуозное сочетание фундаментальных компетенций и увлекательного изложения, в эпицентре которого – принципиальная для сегодняшнего времени история происхождения украинских элит.
Специальное отличие Малого жюри Одессы
Обладатель и книга: Павел Виктор "Физика. Молекулярное строение вещества и тепловые явления".
Издательство: BookChef.
За что получил награду: за доступ к фундаментальной науке для школьников и студентов.
Специальное отличие Малого жюри Харькова
Обладатели и книга: Олег Яцына, Габриель Михайлов "Первая Харьковская крепость" (иллюстратор Владислав Христенко).
Издательство: "Дом Рекламы".
За что получили награду: за глубокое историческое исследование и реконструкцию старейшего оборонительного сооружения Харькова.
Специальная награда главы Большого жюри Богдана Тихолоза
Обладатель и книга: Роман Яцив "Малая хронология художественных событий и памятных дат XX века: Украина – мир".
Издательство: "Априори".
За что получил награду: за масштабную авторскую летопись истории искусства XX века.
Специальная награда директора ОО "Форум издателей" Екатерины Шевченко
Обладатель и книга: Сергей Осока "Три лини для Марии".
Издательство: "Издательство Старого Лева".
За что получил награду: за большие истории маленьких людей.
Вручили награды BookForum Best Book Award-2021 / Фото Насти Теликовой
Дополнительно отмечаются:
- Антон Санченко (книга "Круз и Лис. Накануне", издательство "Амбар") – за художественную популяризацию украинского вклада в историю географических открытий.
- Кирилл Булаховский и Максим Гаврилюк (книга "Рассказы о животных и их названия", издательство "Литература и искусство") – за интересную и популярную зоологию для детей.
- Дарья Морозова (монография "Покажи мне человека. Антропология Антиохийской школы и ее наследие в Киевской традиции", издательство "Дух и Литера") – за обстоятельное исследование и расширение перспектив украинской гуманитаристики.
- Авторский коллектив НАН Украины – за фундаментальный труд трехтомник "Церковное искусство Украины", издательство "Фолио".
- Переводчик Николай Климчук за перевод украинской основополагающей книги о природе архитектуры "Как строить на века. Архитектура вне времени" Кристофера Александера, издательство Osnovy Publishing.
- Издательство "Вихола" в лицах основателей: Ольга Дубчак, Илона Замоцная, Марина Захарчук, Виктория Шелест, Наталья Шнир, Ирина Щепина за яркий издательский дебют и популяризацию украинского нон-фикшна.
- Украинский дипломат Александр Щерба за принципиальное отстаивание национальных интересов Украины на международной арене и книги "Прививка от мрака" (издательство "Дух и литера") и Ukraine vs. Darkness. Undiplomatic Thoughts.
- Специальная награда Украинской библиотечной ассоциации: Галина Глодзь "Бустрофедон и другие. Краткая история чтения" (иллюстратор Анастасия Войчук), издательство "Портал".
- Специальные награды от города Львова: Оксана Забужко "Апокриф. Четыре разговора о Лесе Украинке", Гжегож Гауден "Книга Львов. Конец иллюзий. Сказание о ноябрьском погроме 1918 года", София Андрухович "Амадока".
- Специальная награда Львовского областного Совета: Олег Сова.