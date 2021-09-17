Організатором конкурсу є ГО "Форум видавців" за підтримки Українського культурного фонду. Цього року на конкурс 100 видавництв подали понад 450 книг.

Зверніть увагу BookForum 2021 у Львові: програма літературного заходу, на який чекали 2 роки

"Пандемія стала глобальним викликом для багатьох українських видавців, але якість видань продовжує зростати. Щедро представлені дитячі книжки для різних вікових категорій, дедалі багатшим є ужинок якісних візуальних і перекладних видань, стрибкоподібно зростає асортимент нон-фікшн. Наукові книги з нішевих і малотиражних іноді перетворюються на справжні шедеври видавничого мистецтва та потенційні інтелектуальні бестселери, про що переконливо свідчить цьогорічне гран-прі. Водночас не найкращі часи переживає едиція української літературної класики. Утім, журі певне у своєму виборі та з почуттям виконаного обов'язку береться з насолодою читати книжки-переможці, кожна з яких гідна стати книгою року у відповідній галузі", – підкреслив голова журі Богдан Тихолоз.



Голова журі конкурсу – Богдан Тихолоз / Фото Насті Телікової

Переможці BookForum Best Book Award-2021

Гран-прі

Переможець і книга: Євген Пшеничний "Ярослав Стешенко. Епістолярний монолог".

Видавництво: "Коло".

За що отримав нагороду: за глибоку дослідницьку роботу і високоестетичне художнє втілення.



Євген Пшеничний / Фото Насті Телікової

Класична українська література

Перможець і книга: Леонід (Малошийченко) Чернов "Чудаки прикрашають світ".

Видавництво: "Темпора".

За що отримав нагороду: за перетворення "наших 20-х" на літературний бренд і оживлення некласичних класиків.

Сучасна українська література

Переможниця і книга: Галина Крук "Хто завгодно, тільки не я" (ілюстраторка Валерія Печеник),

Видавництво: Vivat

За що отримала нагороду: за гармонію витонченого стилю, почуттєвості образів та авторське осмислення дійсності.

Іноземна література в українському перекладі

Переможці і книга: перекладач Віталій Кривоніс, ілюстратори Вільям Гершом Коллінгвуд і Карл Еміль Доплер "Старша Едда".

Видавництво: "Видавництво Жупанського".

За що отримала нагороду: за знайомство українського читача зі знаковим твором світової класики.

Література для дітей від 0 до 6

Переможниця і книга: Олеся Мамчич "Овва, як бува! Абетка з історії України" (ілюстраторка Софія Томіленко).

Видавництво: "Портал".

За що отримала нагороду: за книжку-маячок, завдяки якій орієнтуватимуться в минулому.



Нагородження переможців BookForum Best Book Award-2021 / Фото Насті Телікової

Література для дітей від 7 до 12

Переможниця і книга: Ліна Максимук "Козаки правлять країною".

Видавництво: Discursus.

За що отримала нагороду: за успішний відхід від шаблонів і оригінальне подання історичного матеріалу.

Література для підлітків і YA

Переможниця і книга: Наталка Малетич "Леся – мандрівний клубочок" (ілюстраторка Маша Фоя).

Видавництво: "Портал".

За що отримала нагороду: за сміливу інтерпретацію традиційного образу Лесі Українки.

Non-fiction

Переможець і книга: Юрій Шевельов "Я – мене – мені… (і довкруги) : Спогади. У двох томах. Т.1. В Україні. Т. 2. В Європі".

Видавець: Олександр Савчук.

За що отримав нагороду: за якісно нове, коментоване, ілюстроване та доповнене видання мемуарів видатного інтелектуала XX століття.

Наукова література

Переможниця і книга: Наталя Тихолоз "Петро Франко: формула долі (життєпис на тлі доби)".

Видавництво: Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка.

За що отримала нагороду: за розкриття складної і багаторівневої формули долі Петра Франка.

Візуальна книга

Переможець і книга: Пйотр Лукашевич "Об'єднання Митців artes (1929-1935) та інші історії Львівського модернізму" (перекладач Андрій Бояров, ілюстраторка Ірина Цімерман).

Видавництво: Центр міської історії Центрально-Східної Європи.

За що отримав нагороду: за фундаментальне осмислення мистецтва феномена львівського модернізму.

Комікси та графічні романи

Не присуджено

Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці

Переможці і книга: Денис Казанський, Марина Воротинцева "Як Україна втрачала Донбас".

Видавництво: "Чорна гора".

За що отримали нагороду: за болючий і дієвий посібник для нових поколінь, як усвідомити помилки і зберегти Україну.

Фокусна тема "Гра в дорослішання"

Перемодець і книга: Андрій Бондар "Ласощі для Медора".

Видавництво: "Видавництво Старого Лева".

Нагородження переможців BookForum Best Book Award-2021 / Фото Насті Телікової

Володарі спеціальних відзнак BookForum Best Book Award-2021

Спеціальна відзнака Малого журі Львова

Володарі і книга: Лев-Осип Гец, Богдан-Володимир Крижанівський (упорядниця Ірина Гах) "Антольогія стрілецької творчости".

Видавництво: видавнича компанія ЮЕКС.

За що отримали відзнаку: за відкриття маловідомої сторінки культурного феномену українського січового стрілецтва.

Спеціальна відзнака Малого журі Києва

Володарка і книга: Старченко Наталя "Українські світи Речі Посполитої. Історії про історію".

Видавництво: Laurus.

За що отримала відзнаку: за віртуозне поєднання ґрунтовних компетенцій та захопливого викладу, в епіцентрі якого – принципова для сьогоднішнього часу історія походження українських еліт.

Спеціальна відзнака Малого журі Одеси

Володар і книга: Павло Віктор "Фізика. Молекулярна будова речовини і теплові явища".

Видавництво: BookChef.

За що отримав відзнаку: за удоступнення фундаментальної науки для школярів і студентів.

Спеціальна відзнака Малого журі Харкова

Володарі і книга: Олег Яцина, Габрієль Михайлов "Перша Харківська фортеця" (ілюстратор Владислав Христенко).

Видавництво: "Дім Реклами".

За що отримали відзнаку: за глибоке історичне дослідження та реконструкцію найстарішої оборонної споруди Харкова.

Спеціальна відзнака голови Великого журі Богдана Тихолоза

Володар і книга: Роман Яців "Мала хронологія мистецьких подій і пам'ятних дат XX століття: Україна – світ".

Видавництво: "Апріорі".

За що отримав відзнаку: за масштабний авторський літопис історії мистецтва XX століття.

Спеціальна відзнака директорки ГО "Форуму видавців" Катерини Шевченко

Володар і книга: Сергій Осока "Три лини для Марії".

Видавництво: "Видавництво Старого Лева".

За що отримав відзнаку: за великі історії маленьких людей.



Вручили відзнаки BookForum Best Book Award-2021 / Фото Насті Телікової

Додатково відзначаються: