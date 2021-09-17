BookForum 2021 у Львові: найцікавіші події 18 – 19 вересня

18:00

У Львові триває BookForum 2021! Гості з різних куточків України приїхали на "Форум Видавців", щоб насолодитися культурними подіями, познайомитися з авторами на найбільшому Ярмарку року. Куди піти і кого послухати 18 та 19 вересня – дізнавайтеся далі.