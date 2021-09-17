BookForum 2021 у Львові: найцікавіші події 18 – 19 вересня
Джерело:24 канал
У Львові триває BookForum 2021! Гості з різних куточків України приїхали на "Форум Видавців", щоб насолодитися культурними подіями, познайомитися з авторами на найбільшому Ярмарку року. Куди піти і кого послухати 18 та 19 вересня – дізнавайтеся далі.
Літературний фестиваль відбувається у Львові за підтримки УКФ. Головною темою цьогорічного заходу є така: "Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними".
Цікаво BookForum у Львові чекає гостей: 28 книг, за якими варто полювати
Програма BookForum 2021 на вихідні
18 вересня
"Листи з-за ґрат": IV Письменницький марафон на підтримку українських заручників Кремля
- Учасники: Мирослав Маринович, Мирослава Барчук, Юлія Мусаковська, Мар'яна Савка, Галина Вдовиченко, Вікторія Амеліна, Андрій Павлишин, Остап Сливинський, Галина Крук, Олександр Михед, Василь Махно, Олена Стяжкіна, Тетяна Терен, Володимир Бєглов
- Коли: 10:00 – 11:15
- Де: площа Ринок
Вінниця, Івано-Франківськ, Харків, Чернівці: свята та будні прикордонних літературних фортець
- Учасники: Юрій Андрухович, Катерина Калитко, Святослав Померанцев, Євгенія Лопата
- Коли: 11:00 – 11:45
- Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України
10 про 10, спроба канону: Гаська Шиян про "Рекреації" Юрія Андруховича
- Коли: 11:00 – 11:15
- Онлайн
Нова мапа України: найкращі світові практики у виконанні Ukraїner та Агентів змін
- Учасник: Богдан Логвиненко
- Коли: 12:00 – 13:15
- Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України
Віртуальна броня. Чи захищена молодь від інформаційних впливів
- Учасники: Дмитро Крапивенко, Софія Челяк, Вахтанг Кіпіані
- Коли: 12:30 – 13:15
- Де: РадіоГараж
Вахтанг Кіпіані – учасник "Форуму Видавців" / Фото з фейсбуку "Форуму Видавців"
(Де)окупація мізків
- Учасники: Олена Стяжкіна, Євгенія Подобна, Ігор Козловський, Анастасія Магазова
- Коли: 13:00 – 13:45
- Онлайн
Дискусія. "Воз’єднання чи приєднання. Гетьманщина – новий етап становлення нації"
- Учасники: Олександр Алфьоров, Олексій Сокирко
- Коли: 14:00 – 14:45
- Онлайн
Мультикультурність: національні спільноти та корінні народи України
- Учасник: Богдан Логвиненко
- Коли: 15:30 – 16:15
- Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України
Зверніть увагу Що шукати на Форумі видавців: 7 книжних новинок, які варті вашої уваги
Показ фільму "Жінки що грають в ігри" від ООН Жінки та Українського Інституту
- Коли: 16:00 – 17:45
- Де: РадіоГараж
Есей як спосіб хронопису людини. Розмова з письменником Андрієм Бондарем про книгу "Ласощі для Медора"
- Учасники: Мар'яна Савка, Андрій Бондар
- Коли: 16:30 – 17:15
- Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України
Розмова з Юрком Іздриком та Григорієм Семенчуком
- Учасники: Євгенія Нестерович, Юрко Іздрик, Григорій Семенчук
- Коли: 17:00 – 17:45
- Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса
Юрко Іздрик виступить на "Форумі Видавців" / Фото з фейсбуку Іздрика
Дискусія "Львів: історія ілюзій" (з нагоди виходу українською мовою книги Ґжеґожа Ґаудена "Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року")
- Учасники: Андрій Павлишин, Ґжеґож Ґауден, Софія Дяк
- Коли: 17:30 – 18:45
- Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України
Презентація видання "Пересильна тюрма 25 у Львові"
- Учасники: Христина Рутар, Антон Дробович, Юрій Коденко, Олександр Пагіря, Ольга Гончар
- Коли: 18:00 – 19:15
- Де: Меморіальний музей тоталітарних режимів "Територія терору"
Юрій Андрухович читає переклади Бруно Шульца
- Учасники: Юрій Андрухович, Євгенія Нестерович
- Коли: 19:00 – 19:45
- Де: РадіоГараж
Юрій Андрухович виступить на "Форумі Видавців" / Фото з інстаграму Андруховича
Кримський інжир: презентація третьої антології та поетичне дійство
- Учасник: Алім Алієв
- Коли: 19:30 – 20:45
- Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса
Подорож до терористів. Презентація книги Катерини Сергацкової "Прощавай, Ісламська державо"
- Учасники: Ольга Гончар, Катерина Сергацкова
- Коли: 19:30 – 20:45
- Де: Меморіальний музей тоталітарних режимів "Територія терору"
19 вересня
Солодке життя: розмова про дебютну збірку Романа Малиновського
- Учасники: Юрій Андрухович, Роман Малиновський
- Коли: 11:00 – 11:45
- Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса
Сила жіночого слова
- Учасники: Оксана Луцишина, Мирослава Барчук, Лариса Денисенко
- Коли: 12:00 – 12:45
- Онлайн
Дискусія "ХХ століття: боротьба за державність"
- Учасники: Олександр Алфьоров, Антон Дробович, Роман Коваль, Вахтанг Кіпіані
- Коли: 12:30 – 13:15
- Онлайн
Важливо Купуєш одну книгу, а відправляють дві: на Форумі видавців збиратимуть книги для армії
Культура вибору: Як ми обираємо
- Учасники: Андрій Куликов, Юрій Андрухович, Вікторія Амеліна, Андрій Бондар
- Коли: 13:00 – 14:15
- Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України
Розмова з Аріаною Гарвіч
- Учасники: Аріана Гарвіч, Ірена Карпа
- Коли: 13:30 – 14:15
- Онлайн
Ірена Карпа – учасниця "Форуму Видавців" / Фото з фейсбуку "Форуму Видавців"
Подія з Ізабель Вері та Гердою Бліс
- Учасники: Ізабель Вері, Герда Бліс, Гаська Шиян
- Коли: 13:30 – 14:15
- Онлайн
Розмова з Анною Фрайліх
- Учасники: Анна Фрайліх, Василь Махно
- Коли: 15:00 – 15:45
- Онлайн
Бо є так: розмова Юрка Прохаська з Тарасом Прохаськом
- Учасники: Юрко Прохасько, Тарас Прохасько
- Коли: 16:00 – 16:45
- Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса
"Радуйся, Жінко!" Концерт-презентація поетичної книжки Мар'яни Савки за участі Тріо "Мар'яничі"
- Учасник: Мар'яна Савка
- Коли: 18:30 – 20:00
- Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса
Радіо Гараж приймає Радіо Ніч: Звукова інсталяція наживо
- Учасник: Юрій Андрухович
- Коли: 19:00 – 19:45
- Де: РадіоГараж