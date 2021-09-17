Литературный фестиваль проходит во Львове при поддержке УКФ. Главной темой нынешнего мероприятия является такая: "Игра во взросление: как мы растем независимыми".

Интересно BookForum во Львове ждет гостей: 28 книг, за которыми стоит охотиться

Программа BookForum 2021 на выходные

18 сентября

"Письма из-за решетки": IV Писательский марафон в поддержку украинских заложников Кремля

Участники: Мирослав Маринович, Мирослава Барчук, Юлия Мусаковская, Марьяна Савка, Галина Вдовиченко, Виктория Амелина, Андрей Павлишин, Остап Сливинский, Галина Крук, Александр Михед, Василий Махно, Елена Стяжкина, Татьяна Терен, Владимир Беглов

Мирослав Маринович, Мирослава Барчук, Юлия Мусаковская, Марьяна Савка, Галина Вдовиченко, Виктория Амелина, Андрей Павлишин, Остап Сливинский, Галина Крук, Александр Михед, Василий Махно, Елена Стяжкина, Татьяна Терен, Владимир Беглов Когда: 10:00 – 11:15

10:00 – 11:15 Где: Площадь Рынок

Винница, Ивано-Франковск, Харьков, Черновцы: праздники и будни пограничных литературных крепостей

Участники: Юрий Андрухович, Екатерина Калитко, Святослав Померанцев, Евгения Лопата

Юрий Андрухович, Екатерина Калитко, Святослав Померанцев, Евгения Лопата Когда: 11:00 – 11:45

11:00 – 11:45 Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины

10 о 10, попытка канона: Гасько Шиян о "Рекреации" Юрия Андруховича

Когда: 11:00 – 11:15

11:00 – 11:15 Онлайн

Отметим, все онлайн-события можно посмотреть на официальном сайте BookForum.

Новая карта Украины: лучшие мировые практики в исполнении Ukraїner и Агентов изменений

Участник: Богдан Логвиненко

Богдан Логвиненко Когда: 12:00 – 13:15

12:00 – 13:15 Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины

Виртуальная броня. Защищена ли молодежь от информационных воздействий

Участники: Дмитрий Крапивенко, София Челяк, Вахтанг Кипиани

Дмитрий Крапивенко, София Челяк, Вахтанг Кипиани Когда: 12:30 – 13:15

12:30 – 13:15 Где: РадиоГараж



Вахтанг Кипиани – участник "Форума Издателей" / Фото из фейсбука "Форума Издателей"

(Где)оккупация мозгов

Участники: Елена Стяжкина, Евгения Подобна, Игорь Козловский, Анастасия Магазова

Елена Стяжкина, Евгения Подобна, Игорь Козловский, Анастасия Магазова Когда: 13:00 – 13:45

13:00 – 13:45 Онлайн

Дискуссия. "Воссоединение или присоединение. Гетманщина – новый этап становления нации"

Участники: Александр Алферов, Алексей Сокирко

Александр Алферов, Алексей Сокирко Когда: 14:00 – 14:45

14:00 – 14:45 Онлайн

Мультикультурность: национальные сообщества и коренные народы Украины

Участник: Богдан Логвиненко

Богдан Логвиненко Когда: 15:30 – 16:15

15:30 – 16:15 Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины

Обратите внимание Что искать на Форуме издателей: 7 книжных новинок, которые стоят вашего внимания

Показ фильма "Женщины, играющие в игры" от ООН Женщины и Украинского института

Когда: 16:00 – 17:45

16:00 – 17:45 Где: РадиоГараж

Есей как способ хронописи человека. Разговор с писателем Андреем Бондарем о книге "Лакомства для Медора"

Участники: Марьяна Савка, Андрей Бондарь

Марьяна Савка, Андрей Бондарь Когда: 16:30 – 17:15

16:30 – 17:15 Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины

Разговор с Юркой Издриком и Григорием Семенчуком

Участники: Евгения Нестерович, Юрий Издрик, Григорий Семенчук

Евгения Нестерович, Юрий Издрик, Григорий Семенчук Когда: 17:00 – 17:45

17:00 – 17:45 Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса



Юрко Издрик выступит на "Форуме Издателей" / Фото из Фейсбука Издрика

Дискуссия "Львов: история иллюзий" (по случаю выхода на украинском языке книги Гжегожа Гаудена "Львов: конец иллюзий. Сказ о ноябрьском погроме 1918 года")

Участники: Андрей Павлишин, Гжегож Гауден, София Дьяк

Андрей Павлишин, Гжегож Гауден, София Дьяк Когда: 17:30 – 18:45

17:30 – 18:45 Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины

Презентация издания "пересыльная тюрьма 25 во Львове"

Участники: Кристина Рутар, Антон Дробович, Юрий Коденко, Александр Пагиря, Ольга Гончар

Кристина Рутар, Антон Дробович, Юрий Коденко, Александр Пагиря, Ольга Гончар Когда: 18:00 – 19:15

18:00 – 19:15 Где: Мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория террора"

Юрий Андрухович читает переводы Бруно Шульца

Участники: Юрий Андрухович, Евгения Нестерович

Юрий Андрухович, Евгения Нестерович Когда: 19:00 – 19:45

19:00 – 19:45 Где: РадиоГараж



Юрей Андрухович выступит на "Форуме Издателей" / Фото из инстаграма Андруховича

Крымский инжир: презентация третьей антологии и поэтическое действо

Участник: Алим Алиев

Алим Алиев Когда: 19:30 – 20:45

19:30 – 20:45 Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса

Путешествие к террористам. Презентация книги Екатерины Сергацковой "Прощай, Исламское государство"

Участники: Ольга Гончар, Катерина Сергацкова

Ольга Гончар, Катерина Сергацкова Когда: 19:30 – 20:45

19:30 – 20:45 Где: Мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория террора"

19 сентября

Сладкая жизнь: разговор о дебютном сборнике Романа Малиновского

Участники: Юрий Андрухович, Роман Малиновский

Юрий Андрухович, Роман Малиновский Когда: 11:00 – 11:45

11:00 – 11:45 Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса

Сила женского слова

Участники: Оксана Луцишина, Мирослава Барчук, Лариса Денисенко

Оксана Луцишина, Мирослава Барчук, Лариса Денисенко Когда: 12:00 – 12:45

12:00 – 12:45 Онлайн

Дискуссия "ХХ век: борьба за государственность"

Участники: Александр Алферов, Антон Дробович, Роман Коваль, Вахтанг Кипиани

Александр Алферов, Антон Дробович, Роман Коваль, Вахтанг Кипиани Когда: 12:30 – 13:15

12:30 – 13:15 Онлайн

Важно Покупаешь одну книгу, а отправляют две: на Форуме издателей будут собирать книги для армии

Культура выбора: как мы выбираем

Участники: Андрей Куликов, Юрий Андрухович, Виктория Амелина, Андрей Бондарь

Андрей Куликов, Юрий Андрухович, Виктория Амелина, Андрей Бондарь Когда: 13:00 – 14:15

13:00 – 14:15 Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины

Разговор с Арианой Гарвич

Участники: Ариана Гарвич, Ирена Карпа

Ариана Гарвич, Ирена Карпа Когда: 13:30 – 14:15

13:30 – 14:15 Онлайн



Ирена Карпа – участница "Форума Издателей" / Фото из Фейсбука"Форума издателей"

Событие с Изабель Вери и Гердой Блисс

Участники: Изабель Вери, Герда Блисс, Гаська Шиян

Изабель Вери, Герда Блисс, Гаська Шиян Когда: 13:30 – 14:15

13:30 – 14:15 Онлайн

Разговор с Анной Фрайлих

Участники: Анна Фрайлих, Василий Махно

Анна Фрайлих, Василий Махно Когда: 15:00 – 15:45

15:00 – 15:45 Онлайн

Потому что есть так: разговор Юрка Прохасько с Тарасом Прохасько

Участники: Юрко Прохасько, Тарас Прохасько

Юрко Прохасько, Тарас Прохасько Когда: 16:00 – 16:45

16:00 – 16:45 Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса

"Радуйся, Женщина!" Концерт-презентация поэтической книги Марьяны Савки с участием трио "Марьяничи"

Участник: Марьяна Савка

Марьяна Савка Когда: 18:30 – 20:00

18:30 – 20:00 Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса

Радио Гараж принимает Радио Ночь: Звуковая инсталляция вживую