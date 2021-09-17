Літературний фестиваль відбувається у Львові за підтримки УКФ. Головною темою цьогорічного заходу є така: "Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними".

Цікаво BookForum у Львові чекає гостей: 28 книг, за якими варто полювати

Програма BookForum 2021 на вихідні

18 вересня

"Листи з-за ґрат": IV Письменницький марафон на підтримку українських заручників Кремля

  • Учасники: Мирослав Маринович, Мирослава Барчук, Юлія Мусаковська, Мар'яна Савка, Галина Вдовиченко, Вікторія Амеліна, Андрій Павлишин, Остап Сливинський, Галина Крук, Олександр Михед, Василь Махно, Олена Стяжкіна, Тетяна Терен, Володимир Бєглов
  • Коли: 10:00 – 11:15
  • Де: площа Ринок

Вінниця, Івано-Франківськ, Харків, Чернівці: свята та будні прикордонних літературних фортець

  • Учасники: Юрій Андрухович, Катерина Калитко, Святослав Померанцев, Євгенія Лопата
  • Коли: 11:00 – 11:45
  • Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

10 про 10, спроба канону: Гаська Шиян про "Рекреації" Юрія Андруховича

  • Коли: 11:00 – 11:15
  • Онлайн

Нова мапа України: найкращі світові практики у виконанні Ukraїner та Агентів змін

  • Учасник: Богдан Логвиненко
  • Коли: 12:00 – 13:15
  • Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

Віртуальна броня. Чи захищена молодь від інформаційних впливів

  • Учасники: Дмитро Крапивенко, Софія Челяк, Вахтанг Кіпіані
  • Коли: 12:30 – 13:15
  • Де: РадіоГараж

Форум Видавців
Вахтанг Кіпіані – учасник "Форуму Видавців" / Фото з фейсбуку "Форуму Видавців"

(Де)окупація мізків

  • Учасники: Олена Стяжкіна, Євгенія Подобна, Ігор Козловський, Анастасія Магазова
  • Коли: 13:00 – 13:45
  • Онлайн

Дискусія. "Воз’єднання чи приєднання. Гетьманщина – новий етап становлення нації"

  • Учасники: Олександр Алфьоров, Олексій Сокирко
  • Коли: 14:00 – 14:45
  • Онлайн

Мультикультурність: національні спільноти та корінні народи України

  • Учасник: Богдан Логвиненко
  • Коли: 15:30 – 16:15
  • Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

Зверніть увагу Що шукати на Форумі видавців: 7 книжних новинок, які варті вашої уваги

Показ фільму "Жінки що грають в ігри" від ООН Жінки та Українського Інституту

  • Коли: 16:00 – 17:45
  • Де: РадіоГараж

Есей як спосіб хронопису людини. Розмова з письменником Андрієм Бондарем про книгу "Ласощі для Медора"

  • Учасники: Мар'яна Савка, Андрій Бондар
  • Коли: 16:30 – 17:15
  • Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

Розмова з Юрком Іздриком та Григорієм Семенчуком

  • Учасники: Євгенія Нестерович, Юрко Іздрик, Григорій Семенчук
  • Коли: 17:00 – 17:45
  • Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

Форум Видавців
Юрко Іздрик виступить на "Форумі Видавців" / Фото з фейсбуку Іздрика

Дискусія "Львів: історія ілюзій" (з нагоди виходу українською мовою книги Ґжеґожа Ґаудена "Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року")

  • Учасники: Андрій Павлишин, Ґжеґож Ґауден, Софія Дяк
  • Коли: 17:30 – 18:45
  • Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

Презентація видання "Пересильна тюрма 25 у Львові"

  • Учасники: Христина Рутар, Антон Дробович, Юрій Коденко, Олександр Пагіря, Ольга Гончар
  • Коли: 18:00 – 19:15
  • Де: Меморіальний музей тоталітарних режимів "Територія терору"

Юрій Андрухович читає переклади Бруно Шульца

  • Учасники: Юрій Андрухович, Євгенія Нестерович
  • Коли: 19:00 – 19:45
  • Де: РадіоГараж

Форум Видавців
Юрій Андрухович виступить на "Форумі Видавців" / Фото з інстаграму Андруховича

Кримський інжир: презентація третьої антології та поетичне дійство

  • Учасник: Алім Алієв
  • Коли: 19:30 – 20:45
  • Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

Подорож до терористів. Презентація книги Катерини Сергацкової "Прощавай, Ісламська державо"

  • Учасники: Ольга Гончар, Катерина Сергацкова
  • Коли: 19:30 – 20:45
  • Де: Меморіальний музей тоталітарних режимів "Територія терору"

19 вересня

Солодке життя: розмова про дебютну збірку Романа Малиновського

  • Учасники: Юрій Андрухович, Роман Малиновський
  • Коли: 11:00 – 11:45
  • Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

Сила жіночого слова

  • Учасники: Оксана Луцишина, Мирослава Барчук, Лариса Денисенко
  • Коли: 12:00 – 12:45
  • Онлайн

Дискусія "ХХ століття: боротьба за державність"

  • Учасники: Олександр Алфьоров, Антон Дробович, Роман Коваль, Вахтанг Кіпіані
  • Коли: 12:30 – 13:15
  • Онлайн

Важливо Купуєш одну книгу, а відправляють дві: на Форумі видавців збиратимуть книги для армії

Культура вибору: Як ми обираємо

  • Учасники: Андрій Куликов, Юрій Андрухович, Вікторія Амеліна, Андрій Бондар
  • Коли: 13:00 – 14:15
  • Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

Розмова з Аріаною Гарвіч

  • Учасники: Аріана Гарвіч, Ірена Карпа
  • Коли: 13:30 – 14:15
  • Онлайн

Форум Видавців
Ірена Карпа – учасниця "Форуму Видавців" / Фото з фейсбуку "Форуму Видавців"

Подія з Ізабель Вері та Гердою Бліс

  • Учасники: Ізабель Вері, Герда Бліс, Гаська Шиян
  • Коли: 13:30 – 14:15
  • Онлайн

Розмова з Анною Фрайліх

  • Учасники: Анна Фрайліх, Василь Махно
  • Коли: 15:00 – 15:45
  • Онлайн

Бо є так: розмова Юрка Прохаська з Тарасом Прохаськом

  • Учасники: Юрко Прохасько, Тарас Прохасько
  • Коли: 16:00 – 16:45
  • Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

"Радуйся, Жінко!" Концерт-презентація поетичної книжки Мар'яни Савки за участі Тріо "Мар'яничі"

  • Учасник: Мар'яна Савка
  • Коли: 18:30 – 20:00
  • Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

Радіо Гараж приймає Радіо Ніч: Звукова інсталяція наживо

  • Учасник: Юрій Андрухович
  • Коли: 19:00 – 19:45
  • Де: РадіоГараж