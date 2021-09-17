Літературний фестиваль відбувається у Львові за підтримки УКФ. Головною темою цьогорічного заходу є така: "Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними".

Цікаво BookForum у Львові чекає гостей: 28 книг, за якими варто полювати

Програма BookForum 2021 на вихідні

18 вересня

"Листи з-за ґрат": IV Письменницький марафон на підтримку українських заручників Кремля

Учасники: Мирослав Маринович, Мирослава Барчук, Юлія Мусаковська, Мар'яна Савка, Галина Вдовиченко, Вікторія Амеліна, Андрій Павлишин, Остап Сливинський, Галина Крук, Олександр Михед, Василь Махно, Олена Стяжкіна, Тетяна Терен, Володимир Бєглов

Мирослав Маринович, Мирослава Барчук, Юлія Мусаковська, Мар'яна Савка, Галина Вдовиченко, Вікторія Амеліна, Андрій Павлишин, Остап Сливинський, Галина Крук, Олександр Михед, Василь Махно, Олена Стяжкіна, Тетяна Терен, Володимир Бєглов Коли: 10:00 – 11:15

10:00 – 11:15 Де: площа Ринок

Вінниця, Івано-Франківськ, Харків, Чернівці: свята та будні прикордонних літературних фортець

Учасники: Юрій Андрухович, Катерина Калитко, Святослав Померанцев, Євгенія Лопата

Юрій Андрухович, Катерина Калитко, Святослав Померанцев, Євгенія Лопата Коли: 11:00 – 11:45

11:00 – 11:45 Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

10 про 10, спроба канону: Гаська Шиян про "Рекреації" Юрія Андруховича

Коли: 11:00 – 11:15

11:00 – 11:15 Онлайн

Зазначимо, всі онлайн-події можна переглянути на офіційному сайті BookForum.

Нова мапа України: найкращі світові практики у виконанні Ukraїner та Агентів змін

Учасник: Богдан Логвиненко

Богдан Логвиненко Коли: 12:00 – 13:15

12:00 – 13:15 Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

Віртуальна броня. Чи захищена молодь від інформаційних впливів

Учасники: Дмитро Крапивенко, Софія Челяк, Вахтанг Кіпіані

Дмитро Крапивенко, Софія Челяк, Вахтанг Кіпіані Коли: 12:30 – 13:15

12:30 – 13:15 Де: РадіоГараж



Вахтанг Кіпіані – учасник "Форуму Видавців" / Фото з фейсбуку "Форуму Видавців"

(Де)окупація мізків

Учасники: Олена Стяжкіна, Євгенія Подобна, Ігор Козловський, Анастасія Магазова

Олена Стяжкіна, Євгенія Подобна, Ігор Козловський, Анастасія Магазова Коли: 13:00 – 13:45

13:00 – 13:45 Онлайн

Дискусія. "Воз’єднання чи приєднання. Гетьманщина – новий етап становлення нації"

Учасники: Олександр Алфьоров, Олексій Сокирко

Олександр Алфьоров, Олексій Сокирко Коли: 14:00 – 14:45

14:00 – 14:45 Онлайн

Мультикультурність: національні спільноти та корінні народи України

Учасник: Богдан Логвиненко

Богдан Логвиненко Коли: 15:30 – 16:15

15:30 – 16:15 Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

Зверніть увагу Що шукати на Форумі видавців: 7 книжних новинок, які варті вашої уваги

Показ фільму "Жінки що грають в ігри" від ООН Жінки та Українського Інституту

Коли: 16:00 – 17:45

16:00 – 17:45 Де: РадіоГараж

Есей як спосіб хронопису людини. Розмова з письменником Андрієм Бондарем про книгу "Ласощі для Медора"

Учасники: Мар'яна Савка, Андрій Бондар

Мар'яна Савка, Андрій Бондар Коли: 16:30 – 17:15

16:30 – 17:15 Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

Розмова з Юрком Іздриком та Григорієм Семенчуком

Учасники: Євгенія Нестерович, Юрко Іздрик, Григорій Семенчук

Євгенія Нестерович, Юрко Іздрик, Григорій Семенчук Коли: 17:00 – 17:45

17:00 – 17:45 Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса



Юрко Іздрик виступить на "Форумі Видавців" / Фото з фейсбуку Іздрика

Дискусія "Львів: історія ілюзій" (з нагоди виходу українською мовою книги Ґжеґожа Ґаудена "Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року")

Учасники: Андрій Павлишин, Ґжеґож Ґауден, Софія Дяк

Андрій Павлишин, Ґжеґож Ґауден, Софія Дяк Коли: 17:30 – 18:45

17:30 – 18:45 Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

Презентація видання "Пересильна тюрма 25 у Львові"

Учасники: Христина Рутар, Антон Дробович, Юрій Коденко, Олександр Пагіря, Ольга Гончар

Христина Рутар, Антон Дробович, Юрій Коденко, Олександр Пагіря, Ольга Гончар Коли: 18:00 – 19:15

18:00 – 19:15 Де: Меморіальний музей тоталітарних режимів "Територія терору"

Юрій Андрухович читає переклади Бруно Шульца

Учасники: Юрій Андрухович, Євгенія Нестерович

Юрій Андрухович, Євгенія Нестерович Коли: 19:00 – 19:45

19:00 – 19:45 Де: РадіоГараж



Юрій Андрухович виступить на "Форумі Видавців" / Фото з інстаграму Андруховича

Кримський інжир: презентація третьої антології та поетичне дійство

Учасник: Алім Алієв

Алім Алієв Коли: 19:30 – 20:45

19:30 – 20:45 Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

Подорож до терористів. Презентація книги Катерини Сергацкової "Прощавай, Ісламська державо"

Учасники: Ольга Гончар, Катерина Сергацкова

Ольга Гончар, Катерина Сергацкова Коли: 19:30 – 20:45

19:30 – 20:45 Де: Меморіальний музей тоталітарних режимів "Територія терору"

19 вересня

Солодке життя: розмова про дебютну збірку Романа Малиновського

Учасники: Юрій Андрухович, Роман Малиновський

Юрій Андрухович, Роман Малиновський Коли: 11:00 – 11:45

11:00 – 11:45 Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

Сила жіночого слова

Учасники: Оксана Луцишина, Мирослава Барчук, Лариса Денисенко

Оксана Луцишина, Мирослава Барчук, Лариса Денисенко Коли: 12:00 – 12:45

12:00 – 12:45 Онлайн

Дискусія "ХХ століття: боротьба за державність"

Учасники: Олександр Алфьоров, Антон Дробович, Роман Коваль, Вахтанг Кіпіані

Олександр Алфьоров, Антон Дробович, Роман Коваль, Вахтанг Кіпіані Коли: 12:30 – 13:15

12:30 – 13:15 Онлайн

Важливо Купуєш одну книгу, а відправляють дві: на Форумі видавців збиратимуть книги для армії

Культура вибору: Як ми обираємо

Учасники: Андрій Куликов, Юрій Андрухович, Вікторія Амеліна, Андрій Бондар

Андрій Куликов, Юрій Андрухович, Вікторія Амеліна, Андрій Бондар Коли: 13:00 – 14:15

13:00 – 14:15 Де: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

Розмова з Аріаною Гарвіч

Учасники: Аріана Гарвіч, Ірена Карпа

Аріана Гарвіч, Ірена Карпа Коли: 13:30 – 14:15

13:30 – 14:15 Онлайн



Ірена Карпа – учасниця "Форуму Видавців" / Фото з фейсбуку "Форуму Видавців"

Подія з Ізабель Вері та Гердою Бліс

Учасники: Ізабель Вері, Герда Бліс, Гаська Шиян

Ізабель Вері, Герда Бліс, Гаська Шиян Коли: 13:30 – 14:15

13:30 – 14:15 Онлайн

Розмова з Анною Фрайліх

Учасники: Анна Фрайліх, Василь Махно

Анна Фрайліх, Василь Махно Коли: 15:00 – 15:45

15:00 – 15:45 Онлайн

Бо є так: розмова Юрка Прохаська з Тарасом Прохаськом

Учасники: Юрко Прохасько, Тарас Прохасько

Юрко Прохасько, Тарас Прохасько Коли: 16:00 – 16:45

16:00 – 16:45 Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

"Радуйся, Жінко!" Концерт-презентація поетичної книжки Мар'яни Савки за участі Тріо "Мар'яничі"

Учасник: Мар'яна Савка

Мар'яна Савка Коли: 18:30 – 20:00

18:30 – 20:00 Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

Радіо Гараж приймає Радіо Ніч: Звукова інсталяція наживо