Історія мандрівок Андреи Девід приголомшила мережу. Німецька блогерка вирішила не просто подорожувати світом, а шукати місця, де знімали знамениті фільми. Фото, які вона публікує в мережі, вже встигли підкорити людей.

Всі свої мандрівки Андреа Девід показує в інстаграмі, де за її пригодами стежать близько 800 тисяч людей. Всього за кілька років свого проєкту блогерка відвідала понад тисячу локацій та відтворила улюблені сцени фільмів.

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Цікаво, що надихнуло дівчину на таке особливе хобі її навчання в університеті. Андреа Девід у дипломній роботі досліджувала вплив кіноіндустрії та фільмів на туризм. Тоді німецька блогерка і започаткувала своєрідний проєкт, який згодом приніс їй популярність у мережі.

Із собою Андреа завжди бере кілька роздрукованих фото та знаходить ідеальний ракурс, щоб світлина стала частинкою неймовірного пейзажу.

Я часто вожу з собою роздруковані фотографії. Мені здалося, що буде весело спробувати об'єднати картинку зі справжнім фоном, щоб змішати фантазію і реальний світ, – розповіла Андреа Девід у коментарі CNN.