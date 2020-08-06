История путешествий Андреа Дэвид ошеломила сеть. Немецкий блогер решила не просто путешествовать по миру, а искать места, где снимали знаменитые фильмы. Фото, которые она публикует в сети, уже успели покорить людей.

Все свои путешествия Андреа Дэвид показывает в инстаграме, где за ее приключениями следят около 800 тысяч человек. Всего за несколько лет своего проекта блогер посетила более тысячи локаций и воспроизвела любимые сцены фильмов.

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Интересно, что сподвигло девушку на такое особое хобби ее обучение в университете. Андреа Дэвид в дипломной работе исследовала влияние киноиндустрии и фильмов на туризм. Тогда немецкий блогер и начала своеобразный проект, который впоследствии принес ей популярность в сети.

С собой Андреа всегда берет несколько распечатанных фото и находит идеальный ракурс, чтобы фотография стала частичкой невероятного пейзажа.

Я часто вожу с собой распечатанные фотографии. Мне показалось, что будет весело попробовать объединить картинку с настоящим фоном, чтобы смешать фантазию и реальный мир,

– рассказала Андреа Дэвид в комментарии CNN.