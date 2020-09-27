Днями в Києві відбувся конкурс краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2020, гостею якого стала відома акторка Ольга Сумська. На заході вона з'явилась у компанії чоловіка Віталія Борисюка та зіркових подруг і показала вишуканий образ.

Після тривалого карантину та режиму ізоляції Ольга Сумська охоче відвідує світські заходи. Фото з червоної доріжки конкурсу Mrs. Ukraine International 2020 ("Місіс Україна 2020) вона поширила на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також Дженніфер Лопес продемонструвала бездоганний образ у червоному вбранні: фото

Разом з нею конкурс краси відвідав чоловік актор театру та кіно Віталій Борисюк та відома психологиня Наталія Холоденко. Перед камерами зірка позувала з коханим, подругами і національним директором Mrs. Ukraine International 2020 Яною Луцькою.

Образ Ольги Сумської на світському заході

Для публічного виходу акторка обрала сукню на запах з блискучої тканини золотистого кольору. Відвертий виріз вбрання довжини міді з довгими рукавами вона приховала за атласним топом, а декольте прикрасила масивним намистом.

Тонкий пояс вигідно підкреслював струнку фігуру Ольги Сумської. З аксесуарів вона обрала невеликий клач, розшитий камінням, який гармоніював з сукнею.

Не забула зірка й про косметику та зачіску. З голлівудськими локонами та макіяжем з акцентом на очі й персиковою помадою вона щиро усміхалась на камеру. Схоже, Ольга Сумська була в захваті від світської атмосфери.



Ольга Сумська з чоловіком / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська з зірковими подругами / Фото Instagram / @olgasumska