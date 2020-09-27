На днях в Киеве состоялся конкурс красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2020, гостьей которого стала известная актриса Ольга Сумская. На мероприятии она появилась в компании мужа Виталия Борисюка и звездных подруг и показала изысканный образ.

После длительного карантина и режима изоляции Ольга Сумская охотно посещает светские мероприятия. Фото с красной дорожки конкурса Mrs. Ukraine International 2020 ("Миссис Украина 2020") она распространила на личной странице в инстаграме.

Читайте также Дженнифер Лопес продемонстрировала безупречный образ в красном наряде: фото

Вместе с ней конкурс красоты посетил муж – актер театра и кино Виталий Борисюк и известная психолог Наталья Холоденко. Перед камерами звезда позировала с любимым, подругами и национальным директором Mrs. Ukraine International 2020 Яной Луцкой.

Образ Ольги Сумской на светском мероприятии

Для публичного выхода актриса выбрала платье на запах из блестящей ткани золотистого цвета. Откровенный вырез наряда длины миди с длинными рукавами она скрыла за атласным топом, а декольте украсила массивным ожерельем.

Тонкий пояс выгодно подчеркивал стройную фигуру Ольги Сумской. Из аксессуаров она выбрала клач, расшитый камнями, который гармонировал с платьем.

Не забыла звезда и о косметике и прическе. С голливудскими локонами и макияжем с акцентом на глаза и персиковой помадой она искренне улыбалась на камеру. Похоже, Ольга Сумская была в восторге от светской атмосферы.



Ольга Сумская с мужем / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская со звездными подругами / Фото Instagram / @olgasumska