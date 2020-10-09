Знаменита телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре постала перед камерою у вишуканому образі. Зірка приміряла блакитний комбінезон і поділилась планами на вихідні.

На особистій сторінці в інстаграмі Лілія Ребрик опублікувала нові фото, на яких у всій красі показала вбрання для ранкового ефіру. Ведуча обрала трендовий комбінезон від українського бренду, яким підкреслила фігуру.

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Образ Лілії Ребрик

Вона позувала в комбінезоні насиченого блакитного кольору з оригінальним поясом і довгими рукавами. Зірка розстебнула ґудзики зверху, показавши декольте. Білі лаковані туфлі-човники на підборах чудово посували до комбінезона.

Перед камерами Лілія Ребрик з'явилась з елегантним макіяжем. Стилісти акцентували на очах тінями пастельних відтінків з блискітками, а губи нафарбували яскраво-рожевою помадою. Образ довершила голлівудська укладка з локонами і масивні сережки-кільця.



Лілія Ребрик у блакитному комбінезоні / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Лілія Ребрик у блакитному комбінезоні / Фото Instagram / @liliia.rebrik