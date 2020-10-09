У блакитному комбінезоні: Лілія Ребрик показала елегантне вбрання і розкрила плани на вихідні
Знаменита телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре постала перед камерою у вишуканому образі. Зірка приміряла блакитний комбінезон і поділилась планами на вихідні.
На особистій сторінці в інстаграмі Лілія Ребрик опублікувала нові фото, на яких у всій красі показала вбрання для ранкового ефіру. Ведуча обрала трендовий комбінезон від українського бренду, яким підкреслила фігуру.
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Образ Лілії Ребрик
Вона позувала в комбінезоні насиченого блакитного кольору з оригінальним поясом і довгими рукавами. Зірка розстебнула ґудзики зверху, показавши декольте. Білі лаковані туфлі-човники на підборах чудово посували до комбінезона.
Перед камерами Лілія Ребрик з'явилась з елегантним макіяжем. Стилісти акцентували на очах тінями пастельних відтінків з блискітками, а губи нафарбували яскраво-рожевою помадою. Образ довершила голлівудська укладка з локонами і масивні сережки-кільця.
Лілія Ребрик у блакитному комбінезоні / Фото Instagram / @liliia.rebrik
Лілія Ребрик у блакитному комбінезоні / Фото Instagram / @liliia.rebrik
Лілія Ребрик у блакитному комбінезоні / Фото Instagram / @liliia.rebrik
Лілія Ребрик поділилась планами на вихідні
Знаменитість наголосила, що п'ятниця – це не лише фінал тижня, а й час для планування відпочинку і вихідних. Однак не для неї, адже цього вікенду вона також працює. Окрім ранкових ефірів на телебаченні, вона має безліч зйомок в кіно та театральних гастролей.
Ця осінь у мене дуже активна! І це добре, бо сидіти вдома мені вже була несила,
– поділилась Лілія Ребрик.
Вона зізналась, що спить всього 4 години на день, а відновлюється "весняних запасів". Саме під час карантину Лілія Ребрик висипалась, а тепер має багато енергії для робочих буднів і вихідних.