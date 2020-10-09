Знаменитая телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз предстала перед камерой в изысканном образе. Звезда примерила голубой комбинезон и поделилась планами на выходные.

На личной странице в инстаграме Лилия Ребрик опубликовала новые фото, на которых во всей красе показала наряды для утреннего эфира. Ведущая выбрала трендовый комбинезон от украинского бренда, которым подчеркнула фигуру.

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Образ Лилии Ребрик

Она позировала в комбинезоне насыщенного голубого цвета с оригинальным поясом и длинными рукавами. Звезда расстегнула пуговицы сверху, показав декольте. Белые лакированные туфли-лодочки на каблуке великолепно подходили к комбинезону.

Перед камерами Лилия Ребрик появилась с элегантным макияжем. Стилисты акцентировали на глазах тенями пастельных оттенков с блестками, а губы накрасили ярко-розовой помадой. Образ довершила голливудская укладка с локонами и массивные серьги-кольца.



Лилия Ребрик в голубом комбинезоне / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Лилия Ребрик в голубом комбинезоне / Фото Instagram / @liliia.rebrik