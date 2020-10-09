В голубом комбинезоне: Лилия Ребрик показала элегантный наряд и раскрыла планы на выходные
Знаменитая телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз предстала перед камерой в изысканном образе. Звезда примерила голубой комбинезон и поделилась планами на выходные.
На личной странице в инстаграме Лилия Ребрик опубликовала новые фото, на которых во всей красе показала наряды для утреннего эфира. Ведущая выбрала трендовый комбинезон от украинского бренда, которым подчеркнула фигуру.
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Образ Лилии Ребрик
Она позировала в комбинезоне насыщенного голубого цвета с оригинальным поясом и длинными рукавами. Звезда расстегнула пуговицы сверху, показав декольте. Белые лакированные туфли-лодочки на каблуке великолепно подходили к комбинезону.
Перед камерами Лилия Ребрик появилась с элегантным макияжем. Стилисты акцентировали на глазах тенями пастельных оттенков с блестками, а губы накрасили ярко-розовой помадой. Образ довершила голливудская укладка с локонами и массивные серьги-кольца.
Лилия Ребрик в голубом комбинезоне / Фото Instagram / @liliia.rebrik
Лилия Ребрик в голубом комбинезоне / Фото Instagram / @liliia.rebrik
Лилия Ребрик в голубом комбинезоне / Фото Instagram / @liliia.rebrik
Лилия Ребрик поделилась планами на выходные
Знаменитость подчеркнула, что пятница – это не только финал недели, но и время для планирования отдыха и выходных. Однако не для нее, ведь в этот уикенд она также работает. Помимо утренних эфиров на телевидении у нее множество съемок в кино и театральных гастролей.
Эта осень у меня очень активная! И это хорошо, потому что сидеть дома мне уже была невмоготу,
– поделилась Лилия Ребрик.
Она призналась, что спит всего 4 часа в день, а восстанавливается из "весенних запасов". Именно во время карантина Лилия Ребрик высыпалась, а теперь у нее много энергии для рабочих будней и выходных.