Бажаємо вам лише благих звісток: прекрасні листівки-привітання з Благовіщенням
1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому тепер українці відзначають Благовіщення сьогодні, 25 березня, а не 7 квітня, як раніше.
У цей день архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії з благою звісткою. Він сказав, що незабаром жінка народить Сина від Бога. Традиційно на це велике свято люди йдуть до церкви, хтось святить воду або сіль.
Актуально Для найрідніших: щирі привітання у прозі, віршах та картинках з Благовіщенням
Символом Благовіщення також є голуби. Вважається, що 25 березня птахи летять до неба, щоб розказати хороші новини. Тому у народі їх і називають благими вісниками.
LifeStyle 24 щиро вітає усіх з Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Публікуємо добірку чудових листівок, які ви можете надіслати близьким.