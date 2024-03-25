У цей день архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії з благою звісткою. Він сказав, що незабаром жінка народить Сина від Бога. Традиційно на це велике свято люди йдуть до церкви, хтось святить воду або сіль.

Актуально Для найрідніших: щирі привітання у прозі, віршах та картинках з Благовіщенням

Символом Благовіщення також є голуби. Вважається, що 25 березня птахи летять до неба, щоб розказати хороші новини. Тому у народі їх і називають благими вісниками.

LifeStyle 24 щиро вітає усіх з Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Публікуємо добірку чудових листівок, які ви можете надіслати близьким.

Благовіщення: листівки-привітання

Зі святом, дорогі українці / Фото Telegraf

Зі святом, дорогі українці / Фото NV

Зі святом, дорогі українці / Фото ТСН

Зі святом, дорогі українці / Фото forumsmile.com.ua

Зі святом, дорогі українці / Фото Amazing Ukraine

Зі святом, дорогі українці / Фото "Люкс ФМ"

Зі святом, дорогі українці / Фото "Ранок ICTV"

Зі святом, дорогі українці / Фото "Ранок ICTV"

Зі святом, дорогі українці / Фото listivki.com.ua

Зі святом, дорогі українці / Фото vitannya.in.ua