В этот день архангел Гавриил пришел к Деве Марии с благой вестью. Он сказал, что вскоре женщина родит Сына от Бога. Традиционно на этот большой праздник люди идут в церковь, кто-то святит воду или соль.
Актуально Для родных: искренние поздравления в прозе, стихах и картинках с Благовещением
Символом Благовещения также являются голуби. Считается, что 25 марта птицы летят к небу, чтобы рассказать хорошие новости. Поэтому в народе их и называют благими вестниками.
LifeStyle 24 искренне поздравляет всех с Благовещением Пресвятой Богородицы. Публикуем подборку замечательных открыток, которые вы можете отправить близким.
Благовещение: открытки-поздравления
С праздником, дорогие украинцы / Фото Telegraf
С праздником, дорогие украинцы / Фото NV
С праздником, дорогие украинцы / Фото ТСН
С праздником, дорогие украинцы / Фото forumsmile.com.ua
С праздником, дорогие украинцы / Фото Amazing Ukraine
С праздником, дорогие украинцы / Фото "Люкс ФМ"
С праздником, дорогие украинцы / Фото "Ранок ICTV"
С праздником, дорогие украинцы / Фото "Ранок ICTV"
С праздником, дорогие украинцы / Фото listivki.com.ua
С праздником, дорогие украинцы / Фото vitannya.in.ua