Поздравить родных людей вы можете стихами, прозой и картинками, которые подготовил LifeStyle 24. Сохраняйте нашу невероятную подборку.
Красиво По случаю светлого праздника Благовещения: подборка волшебных поздравлений в картинках
Поздравления с Благовещением в стихах и картинках
З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.
***
Радісних звісток,
Миру й добра
У свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
Поздравляем с Благовещением / Фото Telegraf
***
З Благовіщенням вас вітаю!
Світлої радості в житті бажаю.
Нехай сьогодні до вас ангел прийде
І благу вам звістку принесе.
Нехай гармонією світ вас зустрічає,
Нехай для вас в небі сонце сяє.
І прибуде нехай знов і знов
З вами віра, надія, любов!
***
Всім сьогодні я на світі
Хочу побажати
Сподіватись лиш на краще,
Й віру зберігати.
Благовіщення сьогодні
Непросте це свято,
Будьте також ви здорові
І живіть багато!
Поздравляем с Благовещением / Фото "Топ поздравления"
***
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла та образи
Хай Господь захистить.
Поздравления с Благовещением в прозе и картинках
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю святой веры, мира в доме, Божьего благословения. Пусть хранит вас Богородица под покровом своим, и каждый час будет наполнен добрыми вестями!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.
Поздравляем с Благовещением / Фото "Топ поздравления"
Вау Мира и спокойствия всем: самые светлые картинки-поздравления с Благовещением
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Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит удовольствие, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом наполнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, добрых вестей и любви. Пусть ваша вера будет непоколебимой!
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Сегодня, в светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью стороной!
Поздравляем с Благовещением / Фото "Открытки"
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В этот день на Землю спустилась добрая весть, которая подарила всему миру надежду и радость. Поздравляю с Благовещением и от души желаю всего доброго и светлого в жизни, а самое главное – здоровья, мира, счастья, радости и любви. И пусть каждый день приносит тебе только хорошие вести.