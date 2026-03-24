З нагоди наближення свята наша редакція підготувала гарні привітання з Благовіщенням у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть рідним і близьким, яким хочете підняти настрій.

Благовіщення 2026: як привітати у картинках, прозі, віршах?

У таке прекрасне християнське свято, Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочу вам побажати умиротворення, очищення душі та думок від негативу і зла. Нехай біда обходить ваш дім стороною, і він наповнюється тільки любов'ю, розумінням і щастям.

Вітаю всіх з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Вітаю вас з цим світлим святом! Бажаю тепла в душі, добра в серці, взаємності в житті і милосердя. Будьте мудрими, справедливими, життєрадісними і чесними перед собою і людьми!

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай же пощастить і вам!

По вчинках і справах.

Нехай за все Господь віддячить,

І удачі море дасть,

Нехай любов і щастя буде,

Щоб раділи люди.

Бажаю в Благовіщення любові,

Щоб мрії легко збулися твої,

У молитвах частіше Бога згадуй –

І він тебе почує, так і знай.

Нехай прославлять добрі справи,

І з вуст злітають теплі слова,

Нехай плани виконуються твої,

Надії і везіння, любові!

Привітання з Благовіщенням 2026 / Колаж 24 Каналу

Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці і щиро бажаю завжди сподіватися на щось світле і добре, ніколи не відпускати від душі своєї віри, жити тільки з благими намірами і відкривати двері в новий день з великим натхненням і почуттям радості.

Привітання з Благовіщенням 2026 / Колаж 24 Каналу

Радісних звісток,

Миру й добра

У свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров'я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

Нехай Благовіщення це

Тобі, подруго, принесе

Все найкраще на цьому світі,

Хай любов до тебе прийде!

Нехай очі твої блищать,

І буде щирим твій сміх,

Бажаю істинного щастя

Без лих, без жодних бід!

