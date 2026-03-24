З нагоди наближення свята наша редакція підготувала гарні привітання з Благовіщенням у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть рідним і близьким, яким хочете підняти настрій.
Благовіщення 2026: як привітати у картинках, прозі, віршах?
У таке прекрасне християнське свято, Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочу вам побажати умиротворення, очищення душі та думок від негативу і зла. Нехай біда обходить ваш дім стороною, і він наповнюється тільки любов'ю, розумінням і щастям.
***
Вітаю всіх з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Вітаю вас з цим світлим святом! Бажаю тепла в душі, добра в серці, взаємності в житті і милосердя. Будьте мудрими, справедливими, життєрадісними і чесними перед собою і людьми!
Привітання з Благовіщенням 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай же пощастить і вам!
По вчинках і справах.
Нехай за все Господь віддячить,
І удачі море дасть,
Нехай любов і щастя буде,
Щоб раділи люди.
***
Бажаю в Благовіщення любові,
Щоб мрії легко збулися твої,
У молитвах частіше Бога згадуй –
І він тебе почує, так і знай.
Нехай прославлять добрі справи,
І з вуст злітають теплі слова,
Нехай плани виконуються твої,
Надії і везіння, любові!
***
Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!
***
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці і щиро бажаю завжди сподіватися на щось світле і добре, ніколи не відпускати від душі своєї віри, жити тільки з благими намірами і відкривати двері в новий день з великим натхненням і почуттям радості.
***
Радісних звісток,
Миру й добра
У свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
***
Нехай Благовіщення це
Тобі, подруго, принесе
Все найкраще на цьому світі,
Хай любов до тебе прийде!
Нехай очі твої блищать,
І буде щирим твій сміх,
Бажаю істинного щастя
Без лих, без жодних бід!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.