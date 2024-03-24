Для найрідніших: щирі привітання у прозі, віршах та картинках з Благовіщенням
У переддень свята Благовіщення хочемо побажати вам, дорогі читачі, лише хороших новин, миру та спокою у сім'ї, добробуту та достатку. Ніколи не втрачайте віру в краще і пам'ятайте, що світло завжди перемагає темряву.
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Красиво З нагоди світлого свята Благовіщення: добірка чарівних привітань у картинках
Привітання з Благовіщенням у віршах та картинках
З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.
***
Радісних звісток,
Миру й добра
У свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
***
З Благовіщенням вас вітаю!
Світлої радості в житті бажаю.
Нехай сьогодні до вас ангел прийде
І благу вам звістку принесе.
Нехай гармонією світ вас зустрічає,
Нехай для вас в небі сонце сяє.
І прибуде нехай знов і знов
З вами віра, надія, любов!
***
Всім сьогодні я на світі
Хочу побажати
Сподіватись лиш на краще,
Й віру зберігати.
Благовіщення сьогодні
Непросте це свято,
Будьте також ви здорові
І живіть багато!
***
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла та образи
Хай Господь захистить.
Привітання з Благовіщенням у прозі та картинках
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю святої віри, миру в домі, Божого благословення. Нехай береже вас Богородиця під покровом своїм, і кожна година буде наповнена добрими звістками!
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії й світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірне кохання.
Вау Миру та спокою усім: найсвітліші картинки-привітання з Благовіщенням
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Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли й дії. Щастя вам, добрих звісток і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!
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Сьогодні, у світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, я хочу побажати всім міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім’ю стороною!
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Цього дня на Землю спустилася добра звістка, яка подарувала всьому світу надію та радість. Вітаю з Благовіщенням і від душі бажаю всього доброго та світлого в житті, а найголовніше – здоров’я, миру, щастя, втіхи та любові. І нехай кожен день приносить тобі тільки гарні звістки.