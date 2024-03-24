Для найрідніших: щирі привітання у прозі, віршах та картинках з Благовіщенням

У переддень свята Благовіщення хочемо побажати вам, дорогі читачі, лише хороших новин, миру та спокою у сім'ї, добробуту та достатку. Ніколи не втрачайте віру в краще і пам'ятайте, що світло завжди перемагає темряву.

Привітати найрідніших людей ви можете віршами, прозою та картинками, які підготував LifeStyle 24. Зберігайте нашу неймовірну добірку.

Красиво З нагоди світлого свята Благовіщення: добірка чарівних привітань у картинках

Привітання з Благовіщенням у віршах та картинках

З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

***

Радісних звісток,

Миру й добра

У свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров'я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

Вітаємо з Благовіщенням / Фото Telegraf

***

З Благовіщенням вас вітаю!

Світлої радості в житті бажаю.

Нехай сьогодні до вас ангел прийде

І благу вам звістку принесе.

Нехай гармонією світ вас зустрічає,

Нехай для вас в небі сонце сяє.

І прибуде нехай знов і знов

З вами віра, надія, любов!

***

Всім сьогодні я на світі

Хочу побажати

Сподіватись лиш на краще,

Й віру зберігати.

Благовіщення сьогодні

Непросте це свято,

Будьте також ви здорові

І живіть багато!

Вітаємо з Благовіщенням / Фото "Топ привітання"

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла та образи

Хай Господь захистить.

Привітання з Благовіщенням у прозі та картинках

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю святої віри, миру в домі, Божого благословення. Нехай береже вас Богородиця під покровом своїм, і кожна година буде наповнена добрими звістками!

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії й світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірне кохання.

Вітаємо з Благовіщенням / Фото "Топ привітання"

Вау Миру та спокою усім: найсвітліші картинки-привітання з Благовіщенням

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Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли й дії. Щастя вам, добрих звісток і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!

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Сьогодні, у світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, я хочу побажати всім міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім’ю стороною!

Вітаємо з Благовіщенням / Фото "Листівки"

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Цього дня на Землю спустилася добра звістка, яка подарувала всьому світу надію та радість. Вітаю з Благовіщенням і від душі бажаю всього доброго та світлого в житті, а найголовніше – здоров’я, миру, щастя, втіхи та любові. І нехай кожен день приносить тобі тільки гарні звістки.