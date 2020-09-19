Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк яскраво проводить свою відпустку в Туреччині. Під час відпочинку зірка не втрачає можливості хизуватися довгими ногами та показувати розкішну фігуру.

Леся Нікітюк стала одною з найобговорюваніших жінок українського шоу-бізнесу. Проте вона не зупиняється на досягненому та навіть під час відпочинку в Туреччині тішить свою 3,5 мільйонну аудиторію новими знімками в інстаграмі.

Гаряче У рожевому купальнику: Леся Нікітюк похизувалася довгими ногами – спекотні фото

Відома українська телеведуча поділилась вранішнім фото з рушником на голові та в білому халаті. Його Леся спустила вниз та оголила тендітні плечі та спокусливе декольте. Оксамитова засмага вдало підкреслювала сексуальні форми Нікітюк.

Образ яскраво доповнив масивний ланцюжок з камінцями. Також ведуча зробила ніжний та легкий макіяж. Вона нанесла рожеві тіні та злегка підмалювала вії тушшю. Таким самим нюдовим тоном Леся підкреслила губи й доповнила макіяж хайлайтером.

У підисі до фото Леся Нікітюк поділилась, як зберегти молодість шкіри. Їй в цьому допомагає 7 днів відпочинку, сонячні ванни, море, сон та корисні продукти.



Леся Нікітюк в спокусливому образі / Instagram / @lesia_nikituk