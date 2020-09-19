Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ярко проводит свой отпуск в Турции. Во время отдыха звезда не теряет возможности щеголять длинными ногами и показывать роскошную фигуру.

Леся Никитюк стала одной из самых обсуждаемых женщин украинского шоу-бизнеса. Однако она не останавливается на достигнутом и даже во время отдыха в Турции радует свою 3,5 миллионную аудиторию новыми снимками в Инстаграме.

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Известная украинская телеведущая поделилась утренним фото с полотенцем на голове и в белом халате. Его Леся спустила вниз и обнажила хрупкие плечи и соблазнительное декольте. Бархатный загар удачно подчеркивал сексуальные формы Никитюк.

Образ ярко дополнил массивную цепочку с камешками. Также ведущая сделала нежный и легкий макияж. Она нанесла розовые тени и слегка подрисовала ресницы тушью. Таким же нюдовым тоном Леся подчеркнула губы и дополнила макияж хайлайтером.

В подписи к фото Леся Никитюк поделилась, как сохранить молодость кожи. Ей в этом помогают 7 дней отдыха, солнечные ванны, море, сон и полезные продукты.



Леся Никитюк в соблазнительном образе/ Instagram / @lesia_nikituk