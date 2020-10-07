Нідерландська модель, "ангел" Viktoria's Secret Ромі Стрідж вагітна первістком. Однак, зірка не забуває про прихильників та часто демонструє нові стильні образи, що вдало підійдуть для майбутніх мам і не тільки.

Відома нідерландська модель Ромі Стрідж чекає на народження першого малюка. Втім, 25-річна зірка не забуває про свій інстаграм-блог. Дівчина виклала нові фото на сторінці та похизувалась модним образом.

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Образ Ромі Стрідж

"Ангел" білизняного бренду Victoria's Secret влаштувала домашню фотосесію в одній з кімнат будинку. Ромі показала образ, у якому вирушила на показ модного бренду Louis Vuitton. Вона позувала у в'язаній білій мінісукні, яка ніжно облягала вагітний животик Ромі.

Зверху зірка накинула коричневу дублянку без рукавів з чорними вставками. Вона вдало доповнювала образ моделі.

Манекенниця зробила макіяж в нюдових кольорах та підкреслила губи рожевим блиском. Ромі Стрідж ніяк не могла визначитися, яку зачіску обрати. Тому запостила кілька фото з різними варіантами: з чубчиком, пишними локонами та прямим волоссям.

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