Нидерландская модель, "ангел" Viktoria's Secret Роми Стрейд беременна первенцем. Однако, звезда не забывает про поклонников и часто демонстрирует новые стильные образы, которые удачно подойдут будущим мамам и не только.

Известная нидерландская модель Роми Стрейд ждет рождения первого малыша. Впрочем, 25-летняя звезда не забывает о своем инстаграм-блоге. Девушка выложила новые фото на странице и похвасталась модным образом.

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Образ Роми Стрейд

"Ангел" бельевого бренда Victoria's Secret устроила домашнюю фотосессию в одной из комнат дома. Роми показала образ, в котором отправилась на показ модного бренда Louis Vuitton. Она позировала в вязаном белом мини-платье, которое нежно облегало беременный животик Роми.

Сверху звезда накинула коричневую дубленку без рукавов с черными вставками. Она удачно дополняла образ модели.

Манекенщица сделала макияж в нюдовых цветах и подчеркнула губы розовым блеском. Роми Стрейд никак не могла определиться, какую прическу выбрать. Поэтому запостила несколько фото с разными вариантами: с челкой, пышными локонами и прямыми волосами.

Для просмотра фото листайте справа: