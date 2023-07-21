Збільшення та корекція губ – одна з найпопулярніших ін'єкцій сьогодні. Її зробило чимало світових та українських зірок. Про останніх 24 Канал розповість детальніше.

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Анна Трінчер

Після зйомок у серіалі "Школа" Анна Трінчер наважилась на зміни у зовнішності – зокрема, збільшення губ. Блогерка та співачка робить цю процедуру приблизно раз у пів року, щоб відновити розчин. За словами зірки, косметологиня не дозволяє уколоти ще більше філеру в губи.



Зірки, які збільшили губи / Колаж 24 Канал

Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павліка наважилась на зміни лише нещодавно. Вона часто жартувала з цього приводу, адже чоловік не надто позитивно ставиться до будь-яких маніпуляцій із зовнішністю. Наприкінці процедури Катерина зізнавалась, що всім задоволена.

Слава Камінська

Співачка Слава Камінська не приховує, що робила уколи краси, збільшувала губи та навіть наважувалась на ліпосакцію. Зірка пішла на зміни у зовнішності, коли здобула першу популярність у складі гурту "НеАнгели". На архівних кадрах Славу буває й не впізнати.



Зірки, які збільшили губи / Колаж 24 Канал

Ірина Білик

З початку кар'єри й до сьогодні співачка пішла на багато маніпуляцій із зовнішністю. Серед них і ін'єкції в губи. Зірка казала: "що тут такого, якщо я люблю цілуватися?".



Зірки, які збільшили губи / Колаж 24 Канал

Саша Бо

Блогерка також має чималий список усіх операцій та ін'єкцій краси, які зробила. Зокрема і філери в губах. Та восени минулого року Саша зробила ще одну операцію на губах – булхорн. Це підтяжка верхньої губи.



Зірки, які збільшили губи / Колаж 24 Канал

Анна Неплях

"Міс Україна Всесвіт" колола губи тільки один раз. За словами Анни, на ще одну ін'єкцію вона не наважиться. Також Неплях ніколи не робила пластичних операцій. Зараз вона коректує свою зовнішність через фільтри та фотошоп.



Зірки, які збільшили губи / Колаж 24 Канал

Руслана

Те, що Руслана несподівано наважилась на ін'єкцію краси, неабияк здивувало шанувальників. Та насправді пластичний хірург вколов їй не більше 0,5 мілілітрів філеру – це для корекції форми. Тому збільшення губ було дуже непомітним.



Зірки, які збільшили губи / Колаж 24 Канал