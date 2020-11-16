Бразильська супермодель Ізабель Гулар рідко ділиться новими фото з своїми шанувальниками. Днями зірка потішила мережу світлиною в крихітному купальнику.

Ангел Victoria's Secret та популярна модель Ізабель Гулар опублікувала нові довгоочікувані світлини на особистій сторінці в інстаграмі. Зірка похизувалась бездоганною фігурою в крихітному купальнику.

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Грайлива бразильська супермодель показала, як відпочиває на батьківщині в місті Сан-Пауло. Вона позувала перед камерою на терасі, зручно розмістившись на подушках та килимі.

Сексуальна Ізабель Гулар постала в різнобарвному купальнику на тонких бретелях. Він вигідно підкреслював пружні груди моделі та її апетитні стегна. Також знаменитість похизувалась бездоганною фігурою, стрункими ніжками та тонкою талією.

Супермодель зв'язала волосся у високий кінський хвіст та доповнила пікантний образ сонцезахисними окулярами округлої форми. Гаряче фото Ізабель Гулар набрало більше 100 тисяч вподобань.



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart