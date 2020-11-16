Бразильская супермодель Гулар редко делится новыми фото со своими поклонниками. На днях звезда порадовала сеть фотографией в крошечном купальнике.

Ангел Victoria's Secret и популярная модель Изабель Гулар опубликовала новые долгожданные фотографии на личной странице в Инстаграме. Звезда похвасталась безупречной фигурой в крошечном купальнике.

Жарко Обнажила упругая грудь: Белла Хадид завела сеть фотосессией топлес – жаркие фото 18+

Игривая бразильская супермодель показала, как отдыхает на родине в городе Сан-Пауло. Она позировала перед камерой на террасе, удобно разместившись на подушках и ковре.

Сексуальная Изабель Гулар появилась в разноцветном купальнике на тонких бретелях. Он выгодно подчеркивал упругую грудь модели и ее аппетитные бедра. Также знаменитость похвасталась безупречной фигурой, стройными ножками и тонкой талией.

Супермодель связала волосы в высокий конский хвост и дополнила пикантный образ солнцезащитными очками округлой формы. Горячее фото Гулар набрало более 100 тысяч лайков.



Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart