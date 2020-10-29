У мережі презентували перший офіційний трейлер до фільму "Безславні кріпаки", Стрічка вийде на великий екран 31 грудня 2020 року та розкаже про Тараса Шевченка, який перевтілиться в самурая.

"Безславні кріпаки": сюжет і трейлер

Ролик з'явився в ютубі 29 жовтня та прикував увагу кіноманів. На кадрах можна побачити актора Романа Луцького в образі Тараса Шевченка. Та Кобзар постане перед глядачами у незвичному амплуа.

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Вперше Тараса Шевченка змалюють самураєм. За сюжетом, всього за кілька днів легендарний письменник повинен навчитись бойового мистецтва, щоб протистояти кривдникам. А їх в головного героя чимало, адже його кохану дівчину потрібно рятувати від японського поганця.

За 2 дні Кобзар хутко вчиться стріляти "по-македонськи", фехтувати шпагами, швидко бігати та головне – не витріщатись на красивих гейш. Всі поєдинки змальовані з іронією, тому глядачі не зможуть дивитись стрічку без усмішки.

Чому американці можуть знімати іронічне кіно про своїх геніїв, а ми ні? Наш Тарас – з потребами та проблемами звичайного смертного, хоча, звісно, не кожного з нас хоче вбити найвпливовіший в окрузі заможний пан-наркодилер,

– зазначив Роман Луцький.

Прем'єра комедійного екшну мала відбутись у жовтні 2020 року, однак через пандемію коронавірусу її перенесли на 31 грудня. Бюджет фільму складав понад 27 мільйонів гривень. Наразі ж у мережі презентували захопливий трейлер, в якому глядачі могли оцінити видовищні спецефекти.

Дивіться трейлер до фільму "Безславні кріпаки": відео

Актори фільму "Безславні кріпаки"

У стрічці зіграли як українські, так і іноземні актори. Так, головну роль отримав талановитий Роман Луцький, відомий за фільмами "Сторожова застава" та "Віддана". Роль самурая Акайо, який є наставником Тараса Шевченка, дісталась Сергію Стрельникову. А от головного лиходія Харімото, який торгує красунями, зіграв японський актор Ген Сето.

У фільмі "Безславні кріпаки" глядачі також постануть:

Роман Луцький

Сергій Стрельников

Яків Ткаченко

Ген Сето

Катерина Слюсар

Андрій Борис

Андрій Малинович

Головні актори фільму "Безславні кріпаки" / Фото Планета кіно

Саундтреки до фільму

Не менше вразить і музичний супровід стрічки. У "Безславних кріпаках" зазвучить нова пісня співачки Alina Pash. Артистка спеціально написала трек, у якому поєднала фольк, хіп-хоп та постріли рушниці.

Слухайте саундтрек до фільму "Безславні кріпаки" в короткому тизері: відео

Окрім цього, музику до фільму написала голлівудська композиторка Tina Guo. У цьому саундтреку талановита музикантка поєднала віолончель і старовинну китайську скрипку.