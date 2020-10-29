В сети презентовали первый официальный трейлер к фильму "Бесславные крепостные", Лента выйдет на большой экран 31 декабря 2020 года и расскажет о Тарасе Шевченко, который перевоплотился в самурая.

"Бесславные крепостные": сюжет и трейлер

Ролик появился в ютубе 29 октября и приковал внимание киноманов. На кадрах можно увидеть актера Романа Луцкого в образе Тараса Шевченко. Но Кобзарь предстанет перед зрителями в необычном амплуа.

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Впервые Тараса Шевченко обрисуют самураем. По сюжету, всего за несколько дней легендарный писатель должен научиться боевому искусству, чтобы противостоять обидчикам. А их у главного героя немало, ведь его любимую девушку нужно спасать от японского плохиша.

За 2 дня Кобзарь спешно учится стрелять "по-македонски", фехтовать шпагами, быстро бегать и главное – не пялиться на красивых гейш. Все поединки описаны с иронией, поэтому зрители не смогут смотреть ленту без улыбки.

Почему американцы могут снимать ироническое кино про своих гениев, а мы нет? Наш Тарас – с потребностями и проблемами обычного смертного, хотя, конечно, не каждого из нас хочет убить самый влиятельный в округе состоятельный господин-наркодилер,

- отметил Роман Луцкий.

Премьера комедийного экшна должна была состояться в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 31 декабря. Бюджет фильма составлял более 27 миллионов гривен. Сейчас же в сети презентовали увлекательный трейлер, в котором зрители могли оценить зрелищные спецэффекты.

Смотрите трейлер к фильму "Бесславные крепостные": видео

Актеры фильма "Бесславные крепостные"

В ленте сыграли как украинские, так и иностранные актеры. Так, главную роль получил талантливый Роман Луцкий, известный по фильмам "Сторожевая застава" и "Преданная". Роль самурая Акайо, который является наставником Тараса Шевченко, досталась Сергею Стрельникову. А вот главного злодея Харимото, торгующего красавицами, сыграл японский актер Ген Сето.

В фильме "Бесславные крепостные" зрители также предстанут:

Роман Луцкий

Сергей Стрельников

Яков Ткаченко

Ген Сето

Екатерина Слесарь

Андрей Борис

Андрей Малинович

Главные актеры фильма "Бесславные крепостные" / Фото Планета кино

Саундтреки к фильму

Не меньше впечатлит и музыкальное сопровождение ленты. В "Бесславных крепостных" зазвучит новая песня певицы Alina Pash. Артистка специально написала трек, в котором соединила фольк, хип-хоп и выстрелы ружья.

Слушайте саундтрек к фильму "Бесславные крепостные" в коротком тизере: видео

Кроме этого, музыку к фильму написала голливудская композитор Tina Guo. В этом саундтреке талантливый музыкант соединила виолончель и старинную китайскую скрипку.

Саундтрек к "Бесславным крепостным": смотрите видео