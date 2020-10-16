Знамените подружжя Меган Маркл і принца Гаррі стане героями нового випуску 100 Talks журналу TIME. Пара візьме участь у бесіді щодо вдосконалення цифрового світу. З цієї нагоди вони влаштували спільну зйомку, ефектне фото з якої вже з'явилось в мережі.

У квітні цього року престижне видання Time запустило серію віртуальних розмов 100 Talks з найвідомішими лідерами сучасності. Так, до проєкту вже долучились Анджеліна Джолі, Елтон Джон, Далай-лама та інші знамениті діячі. Героями нового випуску стали Меган Маркл і принц Гаррі.

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Подружжя матиме бесіду щодо вдосконалення цифрового світу зі спеціальними гостями. Вони розкажуть про створення безпечних інтернет-спільнот. До слова, тему та гостей для 100 Talks герцоги обирали самостійно.

Зазначимо, Меган Маркл і принц Гаррі були визнані найвпливовішими людьми 2018 року, а торік потрапили на 25 сходинку рейтингу Time як найвпливовіші особистості в мережі. Випуск вийде вже 20 жовтня, а з нагоди нової співпраці подружжя влаштувало зйомку, перше фото якої вже оприлюднили.

Нове фото Меган Маркл і принца Гаррі

Для фотосесії пара обрала стримані образи в діловому стилі. На чорно-білій світлині Меган Маркл зображена в класичному піджаку по фігурі з вкороченими рукавами і приталених штанах. Вона одягла світлу блузку без декольте і подбала про свій бездоганний вигляд. Довге волосся вона вклала у голлівудські локони та не забула про легкий макіяж.

Принц Гаррі обрав класичний костюм і білу сорочку. Він влаштувався на стільці поряд з дружиною та усміхався на камеру, спрямувавши погляд в об'єктив. Меган Маркл не приховувала емоцій перед камерою і щиро сміялась, позуючи в профіль.

Додамо, що минулого місяця пара Меган Маркл і принца Гаррі зробила свій перший спільний вихід у телеефір після зречення від королівських повноважень і переїзду в Каліфорнію. На екранах вони з'явились в ефірі телеканалу ABC в рамках заходу журналу Time "Сто найвпливовіших людей на планеті". Згодом подружжя дало рідкісне інтерв'ю про сина Арчі й прояви расизму у Великій Британії.