Колишня зірка Disney Белла Торн нещодавно епатувала заявою: актриса захотіла опублікувати свої оголені фото на порносайті. Охочих побачити еротичні кадри зібралось чимало, але, отримавши мільйонні прибутки, американка відмовилась від своїх слів.

З чого почався пікантний скандал

У соціальних мережах твіттері та інстаграмі Белли Торн з'явилось досить провокативне оголошення: 22-річна дівчина анонсувала публікацію своїх фото на сайті OnlyFans. Портал має еротичний контент, а всі охочі можуть розмістити там фото чи відео з інтимними кадрами. Перегляд здійснюють користувачі, які заплатили за підписку.

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І акторку, яка колись знімалась у проєктах DIsney, чекали чималі прибутки. За кілька днів Белла Торн збагатилась на понад 2 мільйони доларів, адже користувачів порталу зацікавили оголені кадри від зірки. Однак бажану порцію еротики вони отримали тільки в анонсі.

Белла Торн позувала в купальниках та спокусливо поїдала хот-доги. У мережі ж вона повідомила, що роздягатись не мала наміру, а люди просто неправильно її зрозуміли.

Реакція мережі

Такий обман викликав обурення у тих, хто віддав за підписку на фото Белли Торн 200 доларів. Як повідомляє NBC News, в актриси вимагають повернути кошти, адже такі ж кадри можна знайти в неї на інстаграм-сторінці, не здійснюючи жодних платежів за перегляд.

Підтримали обурених фанатів Белли Торн і моделі, які викладають на порталі порноролики та відверті фото. Вони переконані, що це шахрайська схема, яка псує репутацію сайту OnlyFans.

Відреагували на скандал і представники сайту. Повернути кошти людям вони не можуть, однак вже внесли зміни до правил користування порталом. Тепер вартість підписок на еротичні профілі складатиме не більше 50 доларів, а сума чайових за перегляд не перевищуватиме 100 доларів.

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Найсексуальніші фото Белли Торн

Та якщо українці також чекали на оголені фото Белли Торн, журналісти LifeStyle 24 вирішив підібрати 8 найспекотніших кадрів актриси. Всі фото та відео взяті з інстаграму актриси, тому помилуватись фігурою зірки можна абсолютно безкоштовно.