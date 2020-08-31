Бывшая звезда Disney Белла Торн недавно эпатировала заявлением: актриса захотела опубликовать свои обнаженные фото на порносайте. Желающих увидеть эротические кадры собралось немало, но, получив миллионные прибыли, американка отказалась от своих слов.

С чего начался пикантный скандал

В социальных сетях твиттере и инстаграме Беллы Торн появилось довольно провокационное объявление: 22-летняя девушка анонсировала публикацию своих фото на сайте OnlyFans. Портал имеет эротический контент, а все желающие могут разместить там фото или видео с интимными кадрами. Просмотр осуществляют пользователи, заплатившие за подписку.

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И актрису, которая когда-то снималась в проектах DIsney, ждали немалые прибыли. За несколько дней Белла Торн обогатилась более чем на 2 миллиона долларов, ведь пользователей портала заинтересовали обнаженные кадры от звезды. Однако желаемую порцию эротики они получили только в анонсе.

Белла Торн позировала в купальниках и соблазнительно поедала хот-доги. В сети же она сообщила, что раздеваться не собиралась, а люди просто неправильно ее поняли.

Реакция сети

Такой обман вызвал возмущение у тех, кто отдал за подписку на фото Беллы Торн 200 долларов. Как сообщает NBC News, у актрисы требуют вернуть средства, ведь такие же кадры можно найти у нее на инстаграм-странице, не совершая никаких платежей за просмотр.

Поддержали возмущенных фанатов Беллы Торн и модели, которые выкладывают на портале порноролики и откровенные фото. Они убеждены, что это мошенническая схема, которая портит репутацию сайта OnlyFans.

Отреагировали на скандал и представители сайта. Вернуть средства людям они не могут, однако уже внесли изменения в правила пользования порталом. Теперь стоимость подписок на эротические профили будет составлять не более 50 долларов, а сумма чаевых за просмотр не будет превышать 100 долларов.

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Самые сексуальные фото Беллы Торн

И если украинцы также ждали обнаженные фото Беллы Торн, журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 8 самых жарких кадров актрисы. Все фото и видео взяты из инстаграма актрисы, поэтому полюбоваться фигурой звезды можно абсолютно бесплатно.