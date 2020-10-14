Одна з найуспішніших моделей сучасності 24-річна Белла Хадід закрутила новий роман. Бойфрендом зірки став онук володаря Оскара Джека Ніколсона Дюк. 21-річний юнак зіграв лише в одному фільмі "Ми", однак йому пророкують голлівудську кар'єру.

Як інформує видання Page Six, посилаючись на інсайдерів, знаменита модель Белла Хадід після завершення тривалого роману з артистом The Weeknd вже не самотня. Їй приписують стосунки з молодим актором-початківцем Дюком Ніколсоном.

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Припускають, що пара познайомилась всього кілька тижнів тому в Нью-Йорку. Проте Белла Хадід і Дюк Ніколсон вже встигли влаштувати романтичну подорож для двох напередодні 24-річчя моделі, яке вона відзначила 9 жовтня. День народження зірка відзначила на острові, куди відправилась з друзями. Кадри з вечірки вона показала в інстаграмі, однак бойфренд на них не потрапив. Додамо, що актора немає в соцмережах.



Дюк Ніколсон / Фото Hollywood Reporter

Дюк Ніколсон – онук одного з найвеличніших акторів в історії кіно Джека Ніколсона. Він вирішив продовжити запаморочливу кар'єру дідуся. Перший і поки останній фільм актора – американський фільм жахів "Ми", який вийшов у прокат 2019 року.

Крім того, Дюк Ніколсон з'явився на обкладинці нового альбому Лани Дель Рей Norman Fucking Rockwell, який номінований на Греммі. Актор також знявся у драматичному трилері "Країна мрій" режисера Ніколаса Ярецького, який ще не вийшов у прокат. Фільм стане другою роботою актора.



Дюк Ніколсон на обкладинці альбому Лани Дель Рей / Фото з відкритих джерел