Одна из самых успешных моделей современности 24-летняя Белла Хадид закрутила новый роман. Бойфрендом звезды стал внук обладателя Оскара Джека Николсона Дюк. 21-летний юноша сыграл лишь в одном фильме "Мы", однако ему прочат голливудскую карьеру.

Как информирует издание Page Six, ссылаясь на инсайдеров, знаменитая модель Белла Хадид после завершения длительного романа с артистом The Weeknd уже не одинока. Ей приписывают отношения с молодым начинающим актером Дюком Николсоном.

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Предполагают, что пара познакомилась всего несколько недель назад в Нью-Йорке. Однако Белла Хадид и Дюк Николсон уже успели устроить романтическое путешествие для двоих накануне 24-летия модели, которое она отметила 9 октября. День рождения звезда отметила на острове, куда отправилась с друзьями. Кадры с вечеринки она показала в Инстаграме, однако бойфренд на них не попал. Добавим, что актера нет в соцсетях.



Дюк Николсон / Фото Hollywood Reporter

Дюк Николсон – внук одного из величайших актеров в истории кино Джека Николсона. Он решил продолжить головокружительную карьеру дедушки. Первый и пока последний фильм актера – американский фильм ужасов "Мы", который вышел в прокат в 2019 году.

Кроме того, Дюк Николсон появился на обложке нового альбома Ланы Дель Рей Norman Fucking Rockwell, который номинирован на Грэмми. Актер также снялся в драматическом триллере "Страна грез" режиссера Николаса Ярецкого, который еще не вышел в прокат. Фильм станет второй работой актера.

Дюк Николсон на обложке альбома Ланы Дель Рей / Фото из открытых источников