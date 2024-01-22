Батьківських субот є декілька. Однак у 2024 році їхні дати змінилися, оскільки Українська православна церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новий церковний календар. Коли ж відбудуться батьківські суботи цього року, розповість 24 Канал.

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Дати батьківських субот 2024

9 березня – М’ясопусна батьківська субота, Вселенська батьківська субота.

30 березня – субота другого тижня Великого посту.

6 квітня – субота третього тижня Великого посту.

13 квітня – субота четвертого тижня Великого посту.

9 травня – День поминання воїнів.

14 травня – Радониця (Проводи).

22 червня – Троїцька батьківська субота, Вселенська батьківська субота.

27 липня – батьківська субота перед Успенським постом.

28 вересня – Покровська батьківська субота.

19 жовтня – Дмитрівська батьківська субота.

26 жовтня – Кузьміна поминальна субота.

2 листопада – Михайлівська батьківська субота.

9 листопада – батьківська субота перед Різдвяним постом.

Батьківські суботи: традиції

Перед батьківськими суботами, у церквах відбуваються панахиди. У день, коли проходить літургія, люди несуть у храми записки за упокій, а дехто ще замовляє сорокоуст (поминання протягом 40 днів).

До церкви люди приходять з пісними продуктами, які віддають нужденним. У будинках проходять поминальні обіди. Нерідко на столі можна побачити кутю, адже ця страва вшановує померлих родичів. Крім того, люди ходять на цвинтар, прибирають на могилах, приносять квіти, запалюють лампадки та моляться.

На батьківські суботи також існує низка заборон. Зокрема, краще не займатися важкою фізичною працею. Не можна відмовляти нужденним у допомозі, погано думати та говорити про померлих, влаштовувати гуляння, сваритися та лихословити.