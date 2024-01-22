Родительских суббот есть несколько. Однако в 2024 году их даты изменились, поскольку Украинская православная и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый церковный календарь. Когда же состоятся родительские субботы в этом году, расскажет 24 Канал.

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Даты родительских суббот 2024

9 марта – Мясопустная родительская суббота, Вселенская родительская суббота.

30 марта – суббота второй недели Великого поста.

6 апреля – суббота третьей недели Великого поста.

13 апреля – суббота четвертой недели Великого поста.

9 мая – День поминовения воинов.

14 мая – Радоница (Проводы).

22 июня – Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота.

27 июля – родительская суббота перед Успенским постом.

28 сентября – Покровская родительская суббота.

19 октября – Дмитриевская родительская суббота.

26 октября – Кузьмина поминальная суббота.

2 ноября – Михайловская родительская суббота.

9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.

Родительские субботы: традиции

Перед родительскими субботами, в церквях проходят панихиды. В день, когда совершается литургия, люди несут в храмы записки за упокой, а некоторые еще заказывают сорокоуст (поминовение в течение 40 дней).

В церковь люди приходят с постными продуктами, которые отдают нуждающимся. В домах проходят поминальные обеды. Нередко на столе можно увидеть кутью, ведь это блюдо чествует умерших родственников. Кроме того, люди ходят на кладбище, убирают на могилах, приносят цветы, зажигают лампадки и молятся.

На родительские субботы также существует ряд запретов. В частности, лучше не заниматься тяжелым физическим трудом. Нельзя отказывать нуждающимся в помощи, плохо думать и говорить об умерших, устраивать гуляния, ссориться и злословить.