Традиційно у храмах відбуваються богослужіння за упокій мертвих, віряни йдуть на кладовище та після цього влаштовують поминальні трапези. Коли буде Батьківська субота перед Різдвяним постом, чим цей день особливий та що можна і не можна робити – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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Батьківська субота: коли відзначаємо за новим календарем

Цьогоріч у вересні українська церква перейшла на новий календар. Як наслідок, дати свят змістились на 13 днів. Тому Батьківська субота перед Різдвяним постом припадає на 11 листопада за новим стилем.

Як правильно вшановувати пам'ять покійників

Слід обов'язково відвідати святу літургію у цей день. Заздалегідь візьміть аркуш паперу, напишіть на ньому імена померлих родичів та передайте священнику, щоб він згадав їх у молитві. Також до храму можна принести хліб, крупи, олію, солодощі. Натомість м'ясо та алкоголь – категорично заборонено.

Варто відвідати цвинтар та запалити свічку. Також слід прибрати гроби своїх рідних. Якщо маєте час – можна доглянути також занедбані могили.

Церква не забороняє у цей день працювати. Але все-таки краще провести цей день у тиші та приділити час молитві за померлих. Священники кажуть, що молитва допомагає знайти їм спокій на тому світі.

Батьківська субота – гарна нагода зробити добру справу. Подайте милостиню, пожертвуйте кошти на благодійність, проявіть милосердя до всіх, хто цього потребує.



Вшанування пам'яті померлих / Фото Depositphotos

Що не можна робити у цей день

Не варто влаштовувати гучних гулянь та вечірок. Краще приготувати поминальний обід і всією родиною вшанувати тих, кого з нами немає. Також утримайтесь від вживання алкоголю.

Не варто згадувати погано або з негативними емоціями про померлих.

Не можна вживати нецензурну лексику або ж зі злістю говорити про інших.

Якщо у вас попросили про допомогу – ніколи не відмовляйте.

Автор: Віра Шурмакевич