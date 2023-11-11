Традиционно в храмах проходят богослужения за упокой мертвых, верующие идут на кладбище и после этого устраивают поминальные трапезы. Когда будет Родительская суббота перед Рождественским постом, чем этот день особенный и что можно и нельзя делать читайте дальше в материале 24 Канала.

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Родительская суббота: когда отмечаем по новому календарю

В сентябре этого года украинская церковь перешла на новый календарь. Как следствие, даты праздников сместились на 13 дней. Поэтому Родительская суббота перед Рождественским постом выпадает на 11 ноября по новому стилю.

Как правильно чтить память покойников

Следует обязательно посетить святую литургию в этот день. Возьмите предварительно лист бумаги, напишите на нем имена умерших родственников и передайте священнику, чтобы он вспомнил их в молитве. Также в храм можно принести хлеб, крупы, растительное масло, сладости. Мясо и алкоголь – категорически запрещено.

Следует посетить кладбище и зажечь свечу. Также следует убрать гробы своих родных. Если есть время – можно убрать также заброшенные могилы.

Церковь в этот день не запрещает работать. Но все же лучше провести этот день в тишине и уделить время молитве об умерших. Священники говорят, что молитва помогает обрести покой на том свете.

Родительская суббота – хорошая возможность сделать доброе дело. Подайте милостыню, пожертвуйте средства на благотворительность, проявите милосердие ко всем нуждающимся.



Увековечение памяти умерших / Фото Depositphotos

Что нельзя делать в этот день

Не стоит устраивать громкие гуляния и вечеринки. Лучше приготовить поминальный обед и всей семьей почтить тех, кого с нами нет. Также воздержитесь от употребления алкоголя.

Не стоит упоминать плохо или с отрицательными эмоциями об умерших.

Нельзя употреблять нецензурную лексику или же со злобой говорить о других.

Если у вас попросили о помощи – никогда не отказывайтесь.

Автор: Вера Шурмакевич