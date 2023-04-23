Будуть цвісти все літо: 6 найкращих квітів – багаторічників

Красиві та пишні квіти точно є окрасою літнього саду. Усім садівникам хочеться, щоб вони росло довго. Створити яскраву атмосферу допоможуть багаторічні квіти. Які саме – читайте далі.

Багаторічні квіти цвітуть від 14 днів і до 3 та більше місяців. Їх існує дуже багато, тож потрібно звертати увагу на схильність до розвитку, кольорову палітру та особливості вирощування. Якими бувають багаторічні квіти та як їх садити – розповість 24 Канал.

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Багаторічні квіти

Флокс називають королем літа. Він вражає своїми кольорами: білими, рожевими, малиновими та червоними. Китиці флоксів масивні та привабливі. Їх люблять бджоли й метелики. Період цвітіння квітки залежить від сорту – переважно 6-8 тижнів. Втім, якщо поєднувати різні сорти, можна розтягнути сезон з травня й майже до жовтня.



Флокс / Фото Доставлення квітів Харків

Моховинка. Ця багаторічна квітка може прикрасити велику територію, встеляючи поверхню щільним темно-зеленим килимком. По ній навіть можна ходити. Влітку моховинка показує свої білосніжні окремі квіточки з круглими пелюстками. Вони прикрашають цілі галявини. Моховинка починає цвісти з середини червня і закінчує на початку осені.



Моховинка / Фото Сад та ландшафтний дизайн

Гвоздика дельподібна може утворювати щільну рослинність з темно-зеленого листя. Цей вид гвоздик – один із найбільш надійних. Вона добре поєднується з іншими квітами у композиціях. Пурпурові правильні квітки з рясними пелюстками не можуть залишити байдужим. Цвіте гвоздика понад 3 місяці з червня і до вересня.



Гвоздика дельтоподібна / Фото Вікіпедія

Клематис. Це вид ліани, який може бути в’юнким, ґрунтопокривним і кущовим. Деякі сорти клематису можна садити поруч із трояндами на квітнику чи в саду. Спершу вони доволі компактні, але через певний час рясно розростаються у всі сторони. Клематиси починають цвісти, коли спекотно і закінчують аж в середині осені.



Клематис / Фото Флоріум

Журавець кривавий. Квітка радує око яскравими пагонами й листям восени. Листя журавця має виражені текстурні акценти, які добре помітні на будь-якому квітнику. Краса малинових та бузкових квітів не залишає нікого байдужим. Журавець дуже добре квітне незалежно від погоди з початку літа до вересня.



Журавець кривавий / Фото Лотос К

Геліопсіс належить до багаторічників з густими пагонами, які можуть розростатися великими гарними суцвіттями. Особливість цієї квітки у яскравому жовтогарячому кольорі, який просто засліплює. Геліопсіси бувають різними: великими й малими, простими й махровими. Деякі сорти цієї рослини можуть цвісти з червня і навіть до жовтня.



Геліопсіс / Фото Asterias