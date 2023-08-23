Бабл-боб родом з Лондона: експерти назвали стрижку, яка буде найрозкішнішою восени

У мережі набуває популярності нова стрижка бабл-боб, що корінням тягнеться з Лондона. Вона може стати найтрендовішою зачіскою цієї осені.

У салонах все частіше просять стижку бабл-боб (bubble bob – "бульбашковий боб"). Це цікава ідея для оновлення свого образу на осінь цього року.

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Бабл-боб – що це за стрижка

"Відмітна риса стрижки – її заокругленість родом з 1990-х, яка донедавна вважалася моветоном. Зараз у зачісці з'явилося трохи різкості", – розповів перукар Люк Гершесон, який є автором назви "бабл-боб".

Одним із прикладів бабл-бобу є стрижка Наталі Портман у фільмі "Близькість".



Наталі Портман / Кадр з фільму

Ознака справжнього бабл-бобу – пишна форма та кінчики, що злегка закручуються. Довжина бабл-бобу має закінчуватися десь між плечима та підборіддям. У цьому універсальність цієї стрижки, адже якраз у тому проміжку можна підібрати найкращу довжину для себе.

Бульбашковий боб – це більш розкішний та елегантний варіант стрижки боб, яка панувала у трендах раніше. Зазвичай це був невимушений та скуйовджений варіант. Тепер настав час відійти від цієї естетики та прийти до більш гламурної й витонченої.

Щоб гарно вкласти бабл-боб вдома, вам знадобиться кругла щітка. Вона впорається із завданням загнути кінчики донизу. Перукар зауважує, що важливо пам'ятати про текстуру, легкість, повітряність і міру з графічністю. Поєднати цю зачіску можна з мінімалістичним макіяжем та сяйливою шкірою.