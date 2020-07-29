Айшварія Рай і її донька побороли коронавірус
Індійська актриса та модель Айшварія Рай та її 8-річна донька Аарадхія Баччан нещодавно потрапили у лікарню з ускладненнями від коронавірусу. Зараз вони абсолютно здорові. Втім чоловік актриси та його батько досі перебувають під наглядом лікарів.
Інформація про одужання Айшварії Рай та її доньки з'явилась на фейсбук-сторінці актриси від імені представників сім'ї.
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На щастя, тести Айшварії і Аарадхії показали негативні результати, і вони виписалися з лікарні. Вони зараз перебувають вдома,
– йдеться в повідомленні.
У цей же час чоловік актриси Абхішек Баччан написав у своєму профілі в твіттері, що він і його батько Амітаб Баччан як і раніше перебувають у лікарні під наглядом лікарів.
"Спасибі всім за ваші постійні молитви і добрі побажання. У боргу назавжди. На щастя, Айшварія і Аарадхія мають негативні результати на коронавірус і були виписані з лікарні. Тепер вони будуть вдома. Ми з батьком залишаємося в лікарні під наглядом медичного персоналу", – повідомив чоловік.
Що відомо про COVID-19 у сім'ї акторів?
Свекор Айшварії Рай – зірка Боллівуду Амітаб Баччан – першим у сім'ї підхопив коронавірус. Вперше про це стало відомо 11 липня. Його одразу відвезли у лікарню і там він досі перебуває під наглядом лікарів. Після перевірки на коронавірус в інших членів сім'ї, з'ясувалось, що хворими стали син актора – Абхішек Баччан, і його дружина Айшварія Рай з донькою. Усіх їх 17 липня доставили у лікарню, а в жінки з дівчинкою виникли деякі ускладнення хвороби – у них ускладнилось дихання і виникла задишка.