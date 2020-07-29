Індійська актриса та модель Айшварія Рай та її 8-річна донька Аарадхія Баччан нещодавно потрапили у лікарню з ускладненнями від коронавірусу. Зараз вони абсолютно здорові. Втім чоловік актриси та його батько досі перебувають під наглядом лікарів.

Інформація про одужання Айшварії Рай та її доньки з'явилась на фейсбук-сторінці актриси від імені представників сім'ї.

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На щастя, тести Айшварії і Аарадхії показали негативні результати, і вони виписалися з лікарні. Вони зараз перебувають вдома,

– йдеться в повідомленні.

У цей же час чоловік актриси Абхішек Баччан написав у своєму профілі в твіттері, що він і його батько Амітаб Баччан як і раніше перебувають у лікарні під наглядом лікарів.

"Спасибі всім за ваші постійні молитви і добрі побажання. У боргу назавжди. На щастя, Айшварія і Аарадхія мають негативні результати на коронавірус і були виписані з лікарні. Тепер вони будуть вдома. Ми з батьком залишаємося в лікарні під наглядом медичного персоналу", – повідомив чоловік.

Thank you all for your continued prayers and good wishes. Indebted forever.

Aishwarya and Aaradhya have thankfully tested negative and have been discharged from the hospital. They will now be at home. My father and I remain in hospital under the care of the medical staff. — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 27, 2020

Що відомо про COVID-19 у сім'ї акторів?

Свекор Айшварії Рай – зірка Боллівуду Амітаб Баччан – першим у сім'ї підхопив коронавірус. Вперше про це стало відомо 11 липня. Його одразу відвезли у лікарню і там він досі перебуває під наглядом лікарів. Після перевірки на коронавірус в інших членів сім'ї, з'ясувалось, що хворими стали син актора – Абхішек Баччан, і його дружина Айшварія Рай з донькою. Усіх їх 17 липня доставили у лікарню, а в жінки з дівчинкою виникли деякі ускладнення хвороби – у них ускладнилось дихання і виникла задишка.