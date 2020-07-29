Индийская актриса и модель Айшвария Рай и ее 8-летняя дочь Аарадхия Баччан недавно попали в больницу с осложнениями от коронавируса. Сейчас они абсолютно здоровы. Впрочем муж актрисы и его отец до сих пор находятся под наблюдением врачей.

Информация о выздоровлении Айшварии Рай и ее дочери появилась на фейсбук-странице актрисы от имени представителей семьи.

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К счастью, тесты Айшварии и Аарадхии показали негативные результаты, и они выписались из больницы. Они сейчас находятся дома,

– говорится в сообщении.

В это же время муж актрисы Абхишек Баччан написал в своем профиле в твиттере, что он и его отец Амитаб Баччан по-прежнему находятся в больнице под наблюдением врачей.

"Спасибо всем за ваши постоянные молитвы и добрые пожелания. В долгу навсегда. К счастью, у Айшварии и Аарадхии негативные результаты на коронавирус и их выписали из больницы. Теперь они будут дома. Мы с отцом остаемся в больнице под наблюдением медицинского персонала", – сообщил мужчина.

Thank you all for your continued prayers and good wishes. Indebted forever.

Aishwarya and Aaradhya have thankfully tested negative and have been discharged from the hospital. They will now be at home. My father and I remain in hospital under the care of the medical staff. — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 27, 2020

Что известно о COVID-19 в семье актеров?

Свекор Айшварии Рай – звезда Болливуда Амитаб Баччан – первым в семье подхватил коронавирус. Впервые об этом стало известно 11 июля. Его сразу отвезли в больницу и там он до сих пор находится под наблюдением врачей. После проверки на коронавирус у других членов семьи, выяснилось, что заболели сын актера Абхишек Баччан и его жена Айшвария Рай с дочкой. Всех их 17 июля доставили в больницу, а у женщины с девочкой возникли некоторые осложнения болезни – у них усложнилось дыхание и возникла одышка.