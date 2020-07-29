Айшвария Рай и ее дочь побороли коронавирус
Индийская актриса и модель Айшвария Рай и ее 8-летняя дочь Аарадхия Баччан недавно попали в больницу с осложнениями от коронавируса. Сейчас они абсолютно здоровы. Впрочем муж актрисы и его отец до сих пор находятся под наблюдением врачей.
Информация о выздоровлении Айшварии Рай и ее дочери появилась на фейсбук-странице актрисы от имени представителей семьи.
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К счастью, тесты Айшварии и Аарадхии показали негативные результаты, и они выписались из больницы. Они сейчас находятся дома,
– говорится в сообщении.
В это же время муж актрисы Абхишек Баччан написал в своем профиле в твиттере, что он и его отец Амитаб Баччан по-прежнему находятся в больнице под наблюдением врачей.
"Спасибо всем за ваши постоянные молитвы и добрые пожелания. В долгу навсегда. К счастью, у Айшварии и Аарадхии негативные результаты на коронавирус и их выписали из больницы. Теперь они будут дома. Мы с отцом остаемся в больнице под наблюдением медицинского персонала", – сообщил мужчина.
Что известно о COVID-19 в семье актеров?
Свекор Айшварии Рай – звезда Болливуда Амитаб Баччан – первым в семье подхватил коронавирус. Впервые об этом стало известно 11 июля. Его сразу отвезли в больницу и там он до сих пор находится под наблюдением врачей. После проверки на коронавирус у других членов семьи, выяснилось, что заболели сын актера Абхишек Баччан и его жена Айшвария Рай с дочкой. Всех их 17 июля доставили в больницу, а у женщины с девочкой возникли некоторые осложнения болезни – у них усложнилось дыхание и возникла одышка.