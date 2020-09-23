Минуло понад 2 роки з дня виходу на великий екран фільму "Темні часи". та тільки тепер довкола стрічки, яка здобула Оскар у 2018 році, розгорівся гучний скандал щодо плагіату.

Причина скандалу

Як повідомляє Deadline, режисер і сценарист Бен Каплан подав до суду на авторів фільму "Темні часи". У документах він звинуватив актора Гері Олдмена, компанію NBC Universal і творців стрічки у плагіаті.

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За словами Бена Каплана, представники Голлівуду нахабно використали фрагменти з його сценарію. За кілька років до зйомок фільму "Темні часи" він начебто надсилав у студію кілька версій історії про Вінстона Черчилля. Однак представники NBC Universal не зацікавились рукописом, а за кілька років фрагментарно ввели його в сюжет стрічки.

"Бен Каплан роками розробляв, писав та вдосконалював сценарій про Черчилля. Кілька версій рукопису були роздані представникам кіноіндустрій в Лос-Анджелесі… Фрагменти сценарію та ідеї пана Каплана протиправно використали у фільмі", – йдеться в офіційній заяві до Вищого суду США.

Тепер режисер вимагає заборонити показ фільму "Темні часи", який зібрав 150 мільйонів доларів у прокаті. Окрім цього, Бен Каплан хоче відсудити компенсацію, суму якої поки не розголошують. Водночас компанія NBC Universal відмовляється коментувати скандал.

Що відомо про фільм "Темні часи"

Стрічка "Темні часи" розповідає про прем'єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля, який отримав владу за незвичних обставин. У розпал Другої світової війни нацистська армія стрімко завойовувала території, знищуючи тисячі людей. Тоді перед Черчиллем постало нелегке рішення: чи йти на угоду з Гітлером. Та навіть шалений тиск і страх британських політиків не повпливали на непохитність прем'єр-міністра.

Головну роль Вінстона Черчилля неперевершено зіграв актор Гері Олдмен. За екранізацію стрічки автори проєкту, як і зірка фільму, отримали престижні нагороди, серед яких – Оскар.

Дивіться трейлер до фільму "Темні часи": відео