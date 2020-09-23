Прошло более 2 лет со дня выхода на большой экран фильма "Темные времена". И только теперь вокруг ленты, которая получила Оскар в 2018 году, разгорелся громкий скандал вокруг плагиата.

Причина скандала

Как сообщает Deadline, режиссер и сценарист Бен Каплан подал в суд на авторов фильма "Темные времена". В документах он обвинил актера Гэри Олдмен, компании NBC Universal и создателей ленты в плагиате.

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По словам Бена Каплана, представители Голливуда нагло использовали фрагменты из его сценария. За несколько лет до съемок фильма "Темные времена" он якобы посылал в студию несколько версий истории об Уинстоне Черчилле. Однако представители NBC Universal не заинтересовались рукописью, а через несколько лет фрагментарно ввели его в сюжет ленты.

"Бен Каплан годами разрабатывал, писал и совершенствовал сценарий о Черчилле. Несколько версий рукописи были розданы представителям киноиндустрий в Лос-Анджелесе... Фрагменты сценария и идеи господина Каплана противоправно использовали в фильме", – говорится в официальном заявлении в Высший суд США.

Теперь режиссер требует запретить показ фильма "Темные времена", который собрал 150 миллионов долларов в прокате. Кроме этого, Бен Каплан хочет отсудить компенсацию, сумма которой пока не разглашается. В то же время компания NBC Universal отказывается комментировать скандал.

Что известно о фильме "Темные времена"

Лента "Темные времена" рассказывает о премьер-министре Великобритании Уинстоне Черчилле, который получил власть при необычных обстоятельствах. В разгар Второй мировой войны нацистская армия стремительно завоевывала территории, уничтожая тысячи людей. Тогда перед Черчиллем встало нелегкое решение: идти ли на сделку с Гитлером. И даже безумное давление и страх британских политиков не повлияли на стойкость премьер-министра.

Главную роль Уинстона Черчилля отлично сыграл актер Гэри Олдмен. За экранизацию ленты авторы проекта, как и звезда фильма, получили престижные награды, среди которых – Оскар.

Смотрите трейлер к фильму "Темные времена": видео