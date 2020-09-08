Навіть якщо кіномани дивились тільки один чи два епізоди серіалу "Надприродне", всі звернули увагу на чорне авто Chevrolet Impala 1967 року. Машина стала мов один з головних героїв стрічки. Днями автори серіалу розсекретили інформацію, кому дістанеться автомобіль після виходу останніх епізодів "Надприродного",

Куди подінеться авто після фіналу "Надприродного"

Впевнені, що чимало кіноманів захотіли б придбати знакову машину з серіалу "Надприродне". І автори успішного телепроєкту могли виставити Chevrolet Impala на продаж, однак вирішили цього не робити. За даними Digital Spy, актор Дженсен Еклс, який зіграв у серіалі Діна Вінчестера, забере собі автівку.

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Я безумовно візьму те, на що поклав око з першого дня зйомок "Надприродного". Все добре, я не поцуплю. У мене є дозвіл. Я просив, благав упродовж багатьох років, і цьогоріч я нарешті домігся цього: вони дозволять мені відвезти додому Chevrolet Impala, – розповів Дженсен Еклс.

Слова актора підтвердили творці серіалу "Надприродне", не вказавши, чи отримали за це кошти від представника Голлівуду.



Дженсен Еклс забере машину з серіалу "Надприродне" / Фото TV Series

Водночас Сем Вінчестер, якого зіграв Джаред Падалекі також не покине 15 сезон з порожніми руками. Він зазначив, що забрав зі знімального майданчика кілька дрібниць, але що саме нагадуватиме йому про серіал – не уточнив.

Що відомо про останній сезон "Надприродного"

Останні епізоди серіалу "Надприродне" вийдуть на екрани вже 8 жовтня 2020 року. І 15 сезон буде одним із найнепередбачуваніших.

За сюжетом, Дін і Сем Вінчестери не зможуть вбити Джека. За це Бог таки відібрав життя у хлопця, а головні герої отримали особливе покарання: всі істоти, яких брати знищували упродовж 14 років, ожили. Тому Діну і Сему доведеться вдруге зустрітись з потойбічними ворогами та найголовнішим противником – Богом. Допомагатимуть братам у цьому Кастіель і Смерть.

"Я відчуваю, що для більшості прихильників серіалу, які були з нами упродовж всіх сезонів, це, безумовно, буде чудова історія. Це викличе чимало спогадів, пов'язаних з братами Вінчестерами. Ми раді вам розповісти її", – наголосив Дженсен Еклс.

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