Автори серіали "Надприродне" вирішили, кому віддадуть знаменитий автомобіль
Навіть якщо кіномани дивились тільки один чи два епізоди серіалу "Надприродне", всі звернули увагу на чорне авто Chevrolet Impala 1967 року. Машина стала мов один з головних героїв стрічки. Днями автори серіалу розсекретили інформацію, кому дістанеться автомобіль після виходу останніх епізодів "Надприродного",
Куди подінеться авто після фіналу "Надприродного"
Впевнені, що чимало кіноманів захотіли б придбати знакову машину з серіалу "Надприродне". І автори успішного телепроєкту могли виставити Chevrolet Impala на продаж, однак вирішили цього не робити. За даними Digital Spy, актор Дженсен Еклс, який зіграв у серіалі Діна Вінчестера, забере собі автівку.
Дивіться також У фіналі серіалу "Надприродне" брати Вінчестери зіткнуться з найсильнішим противником: трейлер
Я безумовно візьму те, на що поклав око з першого дня зйомок "Надприродного". Все добре, я не поцуплю. У мене є дозвіл. Я просив, благав упродовж багатьох років, і цьогоріч я нарешті домігся цього: вони дозволять мені відвезти додому Chevrolet Impala, – розповів Дженсен Еклс.
Слова актора підтвердили творці серіалу "Надприродне", не вказавши, чи отримали за це кошти від представника Голлівуду.
Дженсен Еклс забере машину з серіалу "Надприродне" / Фото TV Series
Водночас Сем Вінчестер, якого зіграв Джаред Падалекі також не покине 15 сезон з порожніми руками. Він зазначив, що забрав зі знімального майданчика кілька дрібниць, але що саме нагадуватиме йому про серіал – не уточнив.
Що відомо про останній сезон "Надприродного"
Останні епізоди серіалу "Надприродне" вийдуть на екрани вже 8 жовтня 2020 року. І 15 сезон буде одним із найнепередбачуваніших.
За сюжетом, Дін і Сем Вінчестери не зможуть вбити Джека. За це Бог таки відібрав життя у хлопця, а головні герої отримали особливе покарання: всі істоти, яких брати знищували упродовж 14 років, ожили. Тому Діну і Сему доведеться вдруге зустрітись з потойбічними ворогами та найголовнішим противником – Богом. Допомагатимуть братам у цьому Кастіель і Смерть.
"Я відчуваю, що для більшості прихильників серіалу, які були з нами упродовж всіх сезонів, це, безумовно, буде чудова історія. Це викличе чимало спогадів, пов'язаних з братами Вінчестерами. Ми раді вам розповісти її", – наголосив Дженсен Еклс.
Дивіться трейлер до серіалу "Надприродне": відео