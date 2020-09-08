Даже если киноманы смотрели только один или два эпизода сериала "Сверхъестественное", все обратили внимание на черное авто Chevrolet Impala 1967 года. Машина стала словно одним из главных героев ленты. На днях авторы сериала рассекретили информацию, кому достанется автомобиль после выхода последних эпизодов "Сверхъестественного".

Куда денется авто после финала "Сверхъестественного"

Уверены, что немало киноманов захотели бы приобрести знаковую машину из сериала "Сверхъестественное". И авторы успешного телепроекта могли бы выставить Chevrolet Impala на продажу, однако решили этого не делать. По данным Digital Spy, актер Дженсен Эклс, сыгравший в сериале Дина Винчестера, заберет себе машину.

Смотрите также В финале сериала "Сверхъестественное" братья Винчестеры столкнутся с самым сильным противником: трейлер

Я определенно возьму то, на что положил глаз с первого дня съемок "Сверхъестественного". Все хорошо, я не украду. У меня есть разрешение. Я просил, умолял на протяжении многих лет, и в этом году я наконец добился этого: они позволят мне отвезти домой Chevrolet Impala,

– рассказал Дженсен Эклс.

Слова актера подтвердили создатели сериала "Сверхъестественное", не указав, получили ли за это средства от представителя Голливуда.



Дженсен Эклс заберет машину из сериала "Сверхъестественное" / Фото TV Series

В то же время Сэм Винчестер, которого сыграл Джаред Падалеки также не покинет 15 сезон с пустыми руками. Он отметил, что забрал со съемочной площадки несколько мелочей, но что именно будет напоминать ему о сериале – не уточнил.

Что известно о последнем сезоне "Сверхъестественного"

Последние эпизоды сериала "Сверхъестественное" выйдут на экраны уже 8 октября 2020 года. И 15 сезон будет одним из самых непредсказуемых.

По сюжету, Дин и Сэм Винчестеры не смогут убить Джека. За это Бог все-таки отобрал жизнь у парня, а главные герои получили особое наказание: все существа, которых братья уничтожали на протяжении 14 лет, ожили. Поэтому Дину и Сэму придется во второй раз встретиться с потусторонними врагами и самым главным противником – Богом. Помогать братьям в этом будут Кастиэль и Смерть.

"Я чувствую, что для большинства поклонников сериала, которые были с нами на протяжении всех сезонов, это, безусловно, будет замечательная история. Это вызовет немало воспоминаний, связанных с братьями Винчестерами. Мы рады вам рассказать ее", – подчеркнул Дженсен Эклс.

Смотрите трейлер к сериалу "Сверхъестественное": видео