Пікантний календар Australian Firefighters Calendar, де щороку фотографуються австралійські пожежники, вже з'явився в мережі. Чоловіки традиційно посвітили своїми підтягнутими та рельєфними формами, та водночас продемонстрували свою м'якість і ніжність завдяки милим звірятам.

Популярний календар в Австралії "Любителі тварин" у 2020 році має ще більше значення та посил, ніж будь-коли, повідомляє видання Bored Panda. Творці нового календаря зазначили, що кінець минулого і початок цього року стали особливо важкими для континенту, адже страшні пожежі в Австралії та пандемія коронавірусу спричнили справжній колапс.

До слова Катастрофа для дикої природи: вчені підрахували, скільки тварин загинули у пожежах в Австралії

Якщо від пандемії весь світ та Австралія оговтуються досі, то пожежі нанесли невідворотної шкоди флорі та фауні країни: загинуло близько 3 мільярдів тварин та було знищено більше 11 мільйонів гектарів лісу. Незважаючи на це, австралійці не втратили оптимізму та вирішили підняти настрій громадянам традиційним календарем, у якому рятівники країни постали разом з тваринками: кошенятами, собаками, каченятами, козами, коалами та навіть символом Австралії – кенгуру. На знімках пожежники традиційно продемонстрували свої "підкачані" форми тіла, що розбурхають уяву не одного покупця календаря.

Календар Australian Firefighters Calendar 2021: фото / Bored Panda

Відомо, що австралійський календар пожежних був заснований в 1993 році для підтримки Фонду дитячих лікарень, що надає кошти на дослідження дитячих опіків. Минулоріч всі гроші від продажу пікантного календаря були передані клініці дикої природи, що діє на території одного з зоопарків Австралії, а іншу частину коштів вогнеборці передали постраждалим від посухи.

Ви також можете переглянути календарі Australian Firefighters Calendar за минулі роки:

2018

2019

2020