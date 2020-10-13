Пикантный календарь Australian Firefighters Calendar, где каждый год фотографируются австралийские пожарные, уже появился в сети. Мужчины традиционно посветили своими подтянутыми и рельефными формами, и в то же время продемонстрировали свою мягкость и нежность благодаря милым зверятам.

Популярный календарь в Австралии "Любители животных" в 2020 году имеет еще большее значение и посыл, чем когда-либо, сообщает издание Bored Panda. Создатели нового календаря отметили, что конец прошлого и начало этого года стали особенно тяжелыми для континента, ведь страшные пожары в Австралии и пандемия коронавируса вызвали настоящий коллапс.

К слову Катастрофа для дикой природы: ученые подсчитали, сколько животных погибли в пожарах в Австралии

Если от пандемии весь мир и Австралия до сих пор оправляются, то пожары нанесли неотвратимый вред флоре и фауне страны: погибли около 3 миллиардов животных и были уничтожены более 11 миллионов гектаров леса. Несмотря на это, австралийцы не потеряли оптимизма и решили поднять настроение гражданам традиционным календарем, на котором спасатели страны предстали вместе с питомцами: котятами, собаками, утятами, козами, коалами и даже символом Австралии – кенгуру. На снимках пожарные традиционно продемонстрировали свои "подкачанные" формы тела, которые взбудоражат воображение не одного покупателя календаря.

Календарь Australian Firefighters Calendar 2021: фото / Bored Panda



Известно, что австралийский календарь пожарных был основан в 1993 году для поддержки Фонда детских больниц, который предоставляет средства на исследования детских ожогов. В прошлом году все деньги от продажи пикантного календаря были переданы клинике дикой природы, действующей на территории одного из зоопарков Австралии, а остальную часть средств пожарные передали пострадавшим от засухи.

Вы также можете посмотреть календари Australian Firefighters Calendar за прошедшие годы:

2018

2019

2020